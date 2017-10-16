文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



彩繪村的彩繪牆是現在大家前往景點打卡拍照的好去處，現在除了彩繪出來的彩繪牆式特色景點外，台南善化胡家里彩繪村再創新，將彩繪牆升級成獨一無二的麻將牆，不僅馬上成為網路上打卡爆紅的景點，也讓老老少少對麻將有共鳴的旅客也紛紛前往朝聖。

台南善化胡家里彩繪村獨一無二的麻將牆成爆紅景點（圖／bns_hktw）

台南善化胡家里彩繪村獨一無二的麻將牆成爆紅景點（圖／bns_hktw）

台南善化胡家里彩繪村以讓銀髮族不再寂寥的想法出發，在村子裡的多面牆面重新整理後，提供大大小小乾淨的牆面讓全村的人能共同創作，讓年輕人能陪伴村子裡的銀髮老人們一起活動，繽紛整個村子。這樣的發想讓台南善化胡家里變成人人口中的彩繪村，也讓許多旅客慕名而來，要一睹這村子繽紛的色彩。

台南善化胡家里彩繪村鼓勵村中老人能共同彩繪牆面讓銀髮族不再寂寥（圖／台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆）

台南善化胡家里彩繪村鼓勵村中老人能共同彩繪牆面讓銀髮族不再寂寥（圖／台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆）

現在，他們把這樣的想法再升級，把村中兩面牆重新貼上一張張長方形的麻將，以馬賽克的方式將老少都喜愛玩的麻將拼貼，貼出兩面上印著麻將專有術語的「東南西北大四囍」及「槓上開花」的繽紛牆麻將牆。這樣創意的製作與也讓網友大呼有趣，然而麻將上專有的花紋與顏色，也是延續著台南善化胡家里的理念，讓全村的人一起來共同上色完成。

台南善化胡家里彩繪村以麻將結合馬賽克的方式創造出逗趣的麻將牆（圖／jiangjiangood）

台南善化胡家里彩繪村以麻將結合馬賽克的方式創造出逗趣的麻將牆（圖／jiangjiangood）

有了麻將牆以後讓台南善化胡家里彩繪村又增添了許多有趣的話題，然而胡家里原有的彩繪牆也依然繽紛美麗，前往朝聖麻將牆的旅客除了一睹麻將牆風采外也別忽略了其他特色亮麗的彩繪牆面！

台南善化胡家里彩繪村有許多特色的彩繪牆面（圖／台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆）

台南善化胡家里彩繪村有許多特色的彩繪牆面（圖／台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆）

除了藝術風格強烈的彩繪牆外，也有深受小朋友喜愛的可愛動畫為主題的牆面（圖／台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆）

除了藝術風格強烈的彩繪牆外，也有深受小朋友喜愛的可愛動畫為主題的牆面（圖／台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆）

【Info】

台南善化胡家里彩繪村

地址：台南市善化區胡厝寮（胡家里彩繪村）

※導航可設定「台南善化陽明國小」



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