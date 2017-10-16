文／MOOK景點家編輯部整理報導



每逢秋冬，賞楓成為最熱門的旅遊話題，除了日本外，其實韓國的楓景也相當美麗，有著許多著名的賞楓景點，而其中幾處是韓劇的熱門取景地，可見浪漫的景色與氛圍是相當值得遊訪的。以下推選韓國的賞楓名所，遊客下次旅遊韓國時，不妨可以列入景點名單中，也可以當作追星的踩點清單。

韓國有許多賞楓景點 - 德壽宮石牆路 (圖／wowseoul)

韓國有許多賞楓景點 - 德壽宮石牆路 (圖／wowseoul)

首爾／仁川

首爾都市與仁川有許多必訪的觀光景點，每逢秋冬，這些景點也都會變身成浪漫的賞楓地點，韓劇鬼怪也曾在首爾的德壽宮、景福宮取景。



賞楓景點：景福宮、三清洞路、首爾大公園山林浴園區、德壽宮石牆路、南山環山道、落星垈林蔭道、仁川 / 松島中央公園、昌慶宮、天空公園

賞楓勝地景福宮 (圖／韓國文化遺產基金會)

賞楓勝地景福宮 (圖／韓國文化遺產基金會)

江原道

位在韓國北部的江原道是楓葉最早轉紅的地區，其中雪嶽山更是指標性的賞楓景點，韓劇鬼怪也曾在月精寺取景。



賞楓景點：南怡島、雪嶽山國立公園、月精寺、春川衣巖湖、江陵船橋莊、洪川銀杏林

雪嶽山賞楓指標景點 (圖／雪嶽山國立公園)

雪嶽山賞楓指標景點 (圖／雪嶽山國立公園)

韓劇鬼怪曾在月精寺取景 (圖／月精寺)

韓劇鬼怪曾在月精寺取景 (圖／月精寺)

京畿道

京畿道位在首爾近郊，也是韓國楓葉較早開始轉紅的地區之一。其中一山湖山公園是《來自星星的你》、《繼承者們》、《原來是美男》等劇的拍攝地點。



賞楓景點：晨靜樹木園、龍門山龍門寺、小金剛逍遙山、安山蘆葦濕地公園、一山湖山公園

晨靜樹木園 (圖／韓國觀光公社)

晨靜樹木園 (圖／韓國觀光公社)

忠清道

忠清道保有許多百濟時期的文化遺跡，坐擁豐富的自然景觀，湖水山水風景秀麗，每逢秋冬楓葉轉紅時，景色宛如一幅山水畫。



賞楓景點：雞龍山國立公園、忠州湖、丹陽、俗離山國立公園、保寧銀杏村、小白山國立公園

雞龍山國立公園 (圖／雞龍山國立公園)

雞龍山國立公園 (圖／雞龍山國立公園)

慶尚道

慶尚道位在韓國中南部，有「韓國文化之都」稱號，保存許多傳統文化遺產，古蹟與自然和諧並存，充滿古色古香的氛圍。其中位在巨濟島東南外海的外島，被喻為韓國最美的私人小島，也是韓劇冬季戀歌的取景地點。



賞楓景點：周王山國立公園、外島／世外桃源、雙蹊寺、迦智山道立公園、太和江紫芒田

周王山國立公園 (圖／周王山國立公園)

周王山國立公園 (圖／周王山國立公園)

大邱

大邱已是近幾年台灣遊客常造訪的韓國地區之一，位在慶尚北道，保留韓國傳統純樸的風情。其中香草之丘是結合遊樂園、動物園、探索體驗等複合式主題樂園，韓劇「沒關係，是愛情」也曾在此拍攝，是當地相當熱門的婚紗勝地。



賞楓景點：八公山自然公園／桐華寺、前山公園、大邱頭流公園、香草之丘、道東書院

香草之丘 (圖／Hillcrest - 힐크레스트)

香草之丘 (圖／Hillcrest - 힐크레스트)

全羅北道

全羅北道擁有相當多的山群，每年秋冬楓葉轉紅時，大片楓紅景色絕美，吸引大批遊客造訪。韓劇屋塔房王世子、49天、被稱為神的男人等都曾在馬耳山取景。



賞楓景點：馬耳山道立公園、禪雲山道立公園、全州韓屋村、內藏山國立公園、大芚山道立公園、邊山半島國家公園



全羅南道

全羅南道有不少國立公園，都是賞楓的好去處。其中最受歡迎的是內藏山國立公園的白羊寺以及智異山國立公園的華嚴寺。此外，韓國三大邑城之一的樂安邑城，有200多間的茅草屋，完整保留了朝鮮時代的村落樣貌。古裝劇大長今、醫道都曾在此取景。



賞楓景點：內藏山、智異山、樂安邑城民俗村、寶城綠茶園、潭陽水衫林蔭道、曹溪山道立公園、順天灣濕地

樂安邑城 (圖／韓國觀光公社)

樂安邑城 (圖／韓國觀光公社)

釜山

韓國第二大城，是集內陸文化與海洋文化於一體的城市。釜山是韓國楓葉較晚轉紅的地區，此外也是韓星孔劉的故鄉，許多韓劇都曾在此拍攝過。



賞楓景點：龍頭山公園、麥島生態公園、乙淑島侯鳥公園、梵魚寺、金剛公園



濟州

韓國最大島嶼濟州島，是聯合國教科文組織世界自然遺產，坐擁豐富的火山景觀，是韓國的旅遊勝地，每逢秋冬是賞秋芒與楓葉的好去處，也是許多韓劇與電影的取景地。



賞楓景點：山君不離、思連伊林蔭道、漢拏山國立公園、榧子林

森林火車主題樂園



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