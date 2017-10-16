【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】創業不再紙上談兵！響應政府積極推動「新南向政策」及「創新創業教育」，中華大學校長劉維琪及實踐家教育集團董事長林偉賢今（10/16）日共同為實踐家國際創業學院揭牌，中華大學校長劉維琪表示，不僅為中華大學三創教育再挹注豐沛資源，學生不限科系都能透過業師指導打創業實戰，透過業師教學與師徒制的創業實作，讓學生在畢業前能夠做出一份完美的創業計畫，實現畢業即創業的目標。各大學積極推動校園創新創業扎根發展，多半著重教學而非實作。中華大學校長劉維琪表示，這次攜手實踐家國際創業學院合作，並成立實踐家國際創業學院，就是要讓創業不再只是紙上談兵；中華大學將結合實踐家教育集團在東盟10國的20個創業孵化基地及輔導資源，鼓勵中華大學創業團隊能夠和新南向國家學生合作創業，放眼東南亞、南亞國家市場，共同建立亞洲青年創新創業網絡。讓創業團隊都能進駐孵化育成基地獲得扎實之創業輔導，並獲得實踐家集團與業師的資金支持。實踐家教育集團全球總部位於台北，於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、柬埔寨、緬甸及中國大陸等地皆設有海外分支機構，為亞洲最具海外優勢的創業教育機構。實踐家教育集團董事長林偉賢表示，為讓創新創業教育在校園裡扎根萌芽，每年將提供獎助學金給予修習跨領域三創學程且表現優良的學生，鼓勵他們實踐創業，在校園裡面實現創業理想。為進一步響應政府「新南向政策」發展，中華大學與新南向國家之大學院校建立定期師生互訪交流機制，鼓勵東南亞及南亞國家學生至中華大學學習專業技能與修習「跨領域三創學程」。實踐家集團每年薦送至少50名學生前進東盟，站到第一線，厚植創業技能與拓展國際觀，培養政府新南向發展所需之創新創業人才。中華大學自2009年起推動「創新、創意、創業」三創普及教育，努力鏈結產官學研資源和資金，實踐三創教育的發展理念，不僅成立多間校園企業，更連續4年獲教育部計畫補助成立創新創業中心，打造鑽石級三創人才基地。(圖由中華大學提供／響應政府積極推動「新南向政策」及「創新創業教育」，中華大學校長劉維琪及實踐家教育集團董事長林偉賢今（10/16）日共同為實踐家國際創業學院揭牌，為中華大學三創教育再挹注豐沛資源，讓創業不再只是紙上談兵。)