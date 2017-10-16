古巴神秘聲波攻擊 美國公布音檔中央社 (2017-10-16 16:00)
（中央社華盛頓2017年10月16日綜合外電報導）美國當局公布美國駐古巴大使館外交人員遭聲波攻擊的錄音檔，據信這段高頻聲音造成至少22名外交人員聽力、認知功能、視力、平衡感和睡眠等問題。
英國「獨立報」（Independent）報導，在正常音頻範圍的聲音不會對人體造成傷害，但受影響人員表示，他們聽到不知道用什麼裝置播放出來的高音頻聲音。
美聯社報導，這段錄音已從哈瓦那送到美國海軍和情報單位進行分析。美國海軍有分析音源訊號的先進設備。
仔細檢查一段錄音後發現，此聲並非單一頻率聲音，大約有20個以上不同的頻率嵌入其中。
對人耳來說，同時聽見多個頻率聲音，有點像是聽到同時擊響鋼琴非和弦音。若將聲音製成圖表，聲音呈現一連串陡升高峰，就像一排尖刺。
喬治華盛頓大學（George Washington University ）聲學專家和工程系教授沙卡（Kausik Sarkar）說：「有約20個高峰，似乎是平均分配在其中。所有這些高峰都對應到不同的頻率。」
但這些錄音檔沒有讓美國更能理清頭緒，到底是什麼東西對美國駐古巴外交人員造成傷害，美國政府也還未正式譴責任何相關人士。（譯者：中央社陳昱婷）
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