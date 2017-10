(中央社華盛頓2017年10月15日綜合外電報導)美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)今天對與上司川普總統間的緊張關係輕描淡寫,並對重量級議員評論川普扯提勒森後腿,猶如在公開場合閹割他一事避而不談。



提勒森在美國有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)裡談到川普時說:「我對他的目標全力以赴,我同意他的目標,也同意他所嘗試要做的事。」



提勒森擔任國務卿期間,與川普在政策上不合的傳聞不斷。本月稍早,川普還在一則推特上扯提勒森後腿,說他試圖與北韓領導人金正恩談判是浪費時間。參議院外交關係委員會主席寇爾克(Bob Corker)認為,川普的說法,等於是在公開場合閹割提勒森。



在CNN節目裡被問到寇爾克的評論時,提勒森說:「我檢查過了,我毫髮未傷。」他還硬是不回答國家廣播公司(NBC)一則談到今年7月與其他官員私下會面時,他稱川普為「傻子」的新聞。



提勒森稱CNN主持人泰普(Jake Tapper)是「設局」就「傻子」的談話逼他回答,還說「我不奉陪」。



在另一個哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)上,提勒森承認與川普「並非每件事都意見相同」。但提勒森說:「有時他會改變心意,我會竭盡所能的工作,以成功落實他的決定。」(譯者:中央社陳亦偉)