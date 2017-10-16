（中央社記者曹宇帆洛杉磯15日專電）美國職棒大聯盟MLB國聯冠軍系列第2戰，洛杉磯道奇隊因3分打點再見全壘打，4比1擊敗尋求衛冕的芝加哥小熊隊。賽後道奇總教練羅伯茲說，這支全壘打很特別。



這場比賽雙方5局打完1比1僵持至9局下，道奇最後進攻機會，2出局後三壘手特納（Justin Turner）擊出3分打點再見全壘打，使得道奇在7戰4勝的賽制，取得2 比0領先。



回顧1988年10月15日，前道奇明星球員外野手吉布生（Kirk Gibson）在世界大賽首戰，同樣9局下2出局站上打擊區擊出再見全壘打，29年後的同一天，特納也締造了與吉布生相同的紀錄。



特納出席賽後記者會答覆記者詢問表示，感受筆墨無法形容，真是難以置信，因幼年時在祖母家看電視轉播道奇的賽事，見證吉布生擊出再見全壘打，是他早年的棒球回憶之一。



羅伯茲（Dave Roberts）出席賽後記者會說，賽後與特納曾討論他擊出的再見全壘打，並說自己沒料想到但事情就這麼發生了，令人無法相信，非常特別，全隊都受此感染。



他表示，當球進入特納鎖定的好球範圍，特納能擊出長打，這是好球員該有的表現。道奇今年的打擊表現優異，所有球員值得嘉勉。



2連勝後道奇即將作客芝加哥與小熊3連戰，羅伯茲說，小熊是非常好的球隊，小熊的球員對於每一球都全力以赴，這就是他們去年能獲得世界大賽冠軍的原因。



他表示，感受道奇全隊上下目前狀況很好，好好享受今晚，明天全隊練習後搭機飛往芝加哥，準備贏得比賽。1061016