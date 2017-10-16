再見全壘打氣走小熊 道奇教頭說很特別中央社 (2017-10-16 16:18)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯15日專電）美國職棒大聯盟MLB國聯冠軍系列第2戰，洛杉磯道奇隊因3分打點再見全壘打，4比1擊敗尋求衛冕的芝加哥小熊隊。賽後道奇總教練羅伯茲說，這支全壘打很特別。
這場比賽雙方5局打完1比1僵持至9局下，道奇最後進攻機會，2出局後三壘手特納（Justin Turner）擊出3分打點再見全壘打，使得道奇在7戰4勝的賽制，取得2 比0領先。
回顧1988年10月15日，前道奇明星球員外野手吉布生（Kirk Gibson）在世界大賽首戰，同樣9局下2出局站上打擊區擊出再見全壘打，29年後的同一天，特納也締造了與吉布生相同的紀錄。
特納出席賽後記者會答覆記者詢問表示，感受筆墨無法形容，真是難以置信，因幼年時在祖母家看電視轉播道奇的賽事，見證吉布生擊出再見全壘打，是他早年的棒球回憶之一。
羅伯茲（Dave Roberts）出席賽後記者會說，賽後與特納曾討論他擊出的再見全壘打，並說自己沒料想到但事情就這麼發生了，令人無法相信，非常特別，全隊都受此感染。
他表示，當球進入特納鎖定的好球範圍，特納能擊出長打，這是好球員該有的表現。道奇今年的打擊表現優異，所有球員值得嘉勉。
2連勝後道奇即將作客芝加哥與小熊3連戰，羅伯茲說，小熊是非常好的球隊，小熊的球員對於每一球都全力以赴，這就是他們去年能獲得世界大賽冠軍的原因。
他表示，感受道奇全隊上下目前狀況很好，好好享受今晚，明天全隊練習後搭機飛往芝加哥，準備贏得比賽。1061016
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
18w 省電燈管．led 省電燈管．奇異 GE 3U 20W 省電燈管．GE 省電燈管．飛利浦 省電燈管．GE 3U 省電燈管．省電燈管．GE 3U 20W 省電燈管．省電燈管 13w．27W 省電燈管．綠流明 省電燈管 隨插即用．PHILIPS 飛利浦 省電燈管．東亞 t5 14w 省電燈管
腦洞|如果韋德沒有選擇騎士 後面的劇本會是？【北京新浪網】
提速調陣憋倆月!詹姆斯卻讓他們1拳打在棉花上【北京新浪網】
唏噓!9400萬先生新季打替補 是啥讓他不能首發【北京新浪網】
新浪體育評現役50大第3星 永遠在犧牲的小學生【北京新浪網】
義排球聯賽開打 台灣名號到處可見【中央社】