麻吉弟弟展現把妹特技 羞讚文慧如：超出期待NOWnews今日新聞 (2017-10-16 15:59)
麻吉弟弟2003以《麻吉弟弟》一曲中，超強的饒舌功力和節奏感爆紅，當中的〈倒著念〉更在當時紅遍大街小巷，成為爭相模仿的對象，後續麻吉弟弟回到美國繼續鑽研音樂。沉寂超過十年時間，於2015以一首〈Machi DiDi is Back〉宣告回歸，上月和熊仔合作歌曲《MACHI DIDI 2.0 （大人物）》上架，首張個人數位EP《大逆有道》將在10月27日數位上架。
「MACHI DIDI WORKSHOP」找來眾多好友合作，在籌備EP《大逆有道》的期間，便希望可以有一首男女對唱情歌，麻吉弟弟提到：「既然要做情歌，我一定要做最Cool的情歌。」因此邀請翻唱女聲文慧如合唱〈被愛妄想症〉，詮釋爵士感節奏與Trap Music的幽默犀利風格。
在MV拍攝期間，是麻吉弟弟第一次嘗試Rap對唱以外的演出方式，導演要求麻吉弟弟展現把妹的技巧，對文慧如放電、要電話、輕撫下巴，但相當靦腆的麻吉弟弟卻羞喊：「我真的不會把妹！」直說頂多只會講笑話逗女生笑，但他也讚賞文慧如：「她的唱法完全是我想像中的氣氛，甚至超出我的期待！」
▲麻吉弟弟（右）要在MV中對文慧如放電、摸下巴，他害羞的直喊自己不會把妹。（圖／華研國際提供 , 2017.10.16）
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