（中央社記者王承中台北16日電）海軍陸戰隊副指揮官劉豫屏今天表示，國防部已核定，預計投入新台幣2400 萬元整備林園靶場，明年開始施工圈圍靶場，補強背彈面，並架監視器監控，同時也要求部隊遵守射擊紀律。



海軍陸戰隊陸戰九九旅12日在林園靶場實施T91步槍實彈射擊訓練課目，疑流彈擊中侯姓民眾。海軍陸戰隊13日表示，已暫停靶場訓練，全案由高雄憲兵隊調查中。



劉豫屏上午在立法院出席民主進步黨籍立法委員賴瑞隆召開記者會表示，陸戰隊九九旅使用的林園靶場屬於開放式靶場，全長可打500公尺射擊，左右寬150公尺，國防部已核定，將投入2400萬元將靶場重新整備。



他說，明年將會開始施工，未來將會用輪胎補強背彈面的覆土，並把靶場整個圈圍起來，同時也將會架設監視器監控。



媒體詢問，為何不改成如同陸戰隊六六旅位於林口的遮板式靶場？劉豫屏說，林口靶場距離民宅更近，國防部投入很多經費改為遮板式靶場，在不同距離設立擋牆，縱使在射擊時產生跳彈，也會被擋牆擋下。



但劉豫屏表示，林園靶場屬於開放式的靶場，可以結合500公尺障礙、體適能、單兵的戰鬥動作訓練等，使用彈性較大。



劉豫屏說，對於林園靶場的整備，不僅會補強增厚背彈面的覆土，也會納入週邊里民的意見，同時要求部隊在進行射擊訓練時要先將場地整理好，並嚴守射擊紀律。1061016