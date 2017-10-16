庫德族：伊拉克政府軍進攻造成許多傷亡中央社 (2017-10-16 16:15)
（中央社巴格達16日綜合外電報導）伊拉克部隊進攻庫德族掌控的城市基爾庫克市（Kirkuk），奪取道路和基礎設施。庫德族指揮官說，伊拉克攻擊造成許多傷亡。
美聯社報導，庫德族指揮官說，伊拉克政府部隊已奪取基爾庫克市一家石油和天然氣公司及其他工業區，與庫德族部隊交戰時造成許多傷亡。
庫德族部隊發言人阿邁德（Bahzad Ahmed）准將今天說，伊拉克部隊在基爾庫克市南部圖茲胡爾馬圖（Toz Khormato）和達古格（Daquq）燒了很多房子和殺了很多人。庫德族戰士（peshmerga）摧毀一或兩輛他們的戰車。
但阿邁德的說法無法獲得獨立證實。
法新社報導，伊拉克部隊說，在引發爭議的獨立公投後緊張情勢驟升，政府軍已在基爾庫克市附近從庫德族戰士手中奪得道路和基礎設施。
指揮所有支持政府部隊的伊拉克聯合軍事行動指揮官說，恢復基爾庫克市安全的軍事行動已取得進展。
伊拉克部隊目標是重新掌控過去反攻伊斯蘭國（IS ）聖戰組織時由庫德族戰士攻占的軍事基地和油田。
路透社報導，伊拉克軍方今天在聲明說，伊拉克部隊在基爾庫克市南方已從庫德族部隊手中奪取多處據點，包括北方石油公司（North Gas Company）一座加油站，附近的一家加工廠和工業區。
伊拉克部隊在聲明說：「部隊還繼續推進中。」（譯者：中央社張銘坤）1061016
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