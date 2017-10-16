委內瑞拉地方選舉總統稱勝 反對黨否認中央社 (2017-10-16 16:08)
（中央社委內瑞拉卡拉卡斯15日綜合外電報導）委內瑞拉今天舉行備受關注的地方大選，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣稱，官方計票結果顯示，他領導的政黨贏得壓倒性勝利，但反對黨立即否認。
法新社報導，根據委內瑞拉國家選舉委員會（National Elections Council）宣布的結果，馬杜洛領導的社會主義黨在23個州取得17州的執政權，反對黨陣營民主團結圓桌會議（Democratic Union Roundtable，MUD）只拿下5個州，另有1州結果尚未確定。
民主團結圓桌會議競選主任布萊德（Gerardo Blyde）警告：「此刻我們不承認任何結果。這對國家來說是非常嚴肅的時刻。」他還要求全面重新驗票。
馬杜洛的陣營原本即掌握20個州的執政權。他今天表示，相較於對手只取得5或6個州，他的政府贏得「強勢勝利」。
這樣的結果對反對陣營是一大打擊。反對馬杜洛的人士今年稍早連續數月上街抗議，並因此犧牲人命，卻未能成功將馬杜洛逼下台。反對派遂將這場地方選舉視為對馬杜洛的信任投票。
由於委內瑞拉主要收入來源石油的價格大跌，導致國家經濟崩潰。但馬杜洛卻藉此接收國家機構，因而遭國際勢力指責破壞民主政治。
國際貨幣基金（International Monetary Fund）上週發布報告指出，委內瑞拉的食物及藥品短缺，造成「人道危機」惡化，委內瑞拉人民的苦難還見不到盡頭。（譯者：中央社張正芊）1061016
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