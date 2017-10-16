▲亞冠賽中華隊總教練洪一中。（圖／吳政紘攝）

首屆亞冠賽中華隊主視覺與球衣設計今（16日）正式登場，結果出人意表的以「台灣犬」為設計概念，讓不少球迷都很意外，不過中華隊總教練洪一中表示：「耐操、好擋、耐力夠強。」

洪總說，「這是我穿過中華隊球衣以來，最好穿的一次，中職對我們的照顧也是很用心，這點是我要肯定他們的。」

經過三次台日賽訓練後，中職聯盟已經可以符合球員口味，也給球員很多空間配合。

不過台灣犬的意涵很深，洪總怎麼說：「像其他動物，你說豹速度飛快，但他還是會累，台灣犬不一樣，他很有耐力，雖然速度不快，就像我們跟日本隊的差距也很大，但我們慢慢追，總有一天追到。」

▲亞冠賽中華隊主視覺概念台灣犬（圖／吳政紘攝）