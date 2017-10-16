古巴神秘聲波攻擊 美國公布音檔中央社 (2017-10-16 15:59)
（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國當局公布美國駐古巴大使館外交人員遭聲波攻擊的錄音檔，據信這段高頻聲音造成至少22名外交人員聽力、認知功能、視力、平衡感和睡眠等問題。
英國「獨立報」（Independent）報導，在正常音頻範圍的聲音不會對人體造成傷害，但受影響人員表示，他們聽到不知道用什麼裝置播放出來的高音頻聲音。
美聯社報導，這段錄音已從哈瓦那送到美國海軍和情報單位進行分析。美國海軍有分析音源訊號的先進設備。
仔細檢查一段錄音後發現，此聲並非單一頻率聲音，大約有20個以上不同的頻率嵌入其中。
對人耳來說，同時聽見多個頻率聲音，有點像是聽到同時擊響鋼琴非和弦音。若將聲音製成圖表，聲音呈現一連串陡升高峰，就像一排尖刺。
喬治華盛頓大學（George Washington University ）聲學專家和工程系教授沙卡（Kausik Sarkar）說：「有約20個高峰，似乎是平均分配在其中。所有這些高峰都對應到不同的頻率。」
但這些錄音檔沒有讓美國更能理清頭緒，到底是什麼東西對美國駐古巴外交人員造成傷害，美國政府也還未正式譴責任何相關人士。（譯者：中央社陳昱婷）1061016
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- BOBSON 女款鋪棉印花標棒球外套-黑色
- 台灣製 長絨棉雙層紗 新疆棉 混搭/單人床包三件組 - 十字淺
- 【Pansy】日本品牌 小碎花款 防水室內女拖鞋-9367-紅色
- Home Feeling QQ豬單人沙發床/和室椅/沙發(4色)
- PlayStation VR 豪華全配包(軟體拆封無鑑賞期)
- 【BABY-G】戀夏海洋時尚運動腕錶(BA-110BE-7ADR)
- 高級兒童乘坐電動挖土機(附安全帽)(專利)(可當學步車)
- EDIFICE超大表面設計羅馬時刻城市賽車錶(EFV-500DB-1A)-黑
- Fair Lady 冰雪魅力麂皮綁帶毛雪靴 灰
- CRAFTED GOODS CARRERITA 風行者中款信差包 (海軍藍)
外媒：神鋼醜聞進一步暴露「日本製造」招牌裂痕【北京新浪網】
該國史上最嚴重！索馬利亞首都汽車爆炸致189人遇難【KNOWING新聞】
運輸機象牙海岸墜毀致4死 目擊者:飛機斷成兩截【北京新浪網】
奧地利最年輕總理 23歲進政壇 【台灣醒報】
名女作家痛批川普執政 有如1930年代【中央社】