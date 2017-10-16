



bnt新聞訊 因在「一起吃飯吧2」與「又，吳海英」中的精彩演出令人印象深刻的韓國女演員徐玄振，她的最新電視劇《愛情的溫度」首播便獲得了同時間段收視率第一名的成績，備受矚目。





被觀眾們稱為“喜劇女王”的徐玄振在不同題材的電視劇中演繹出的角色都深得人心，尤其是與男主角之間的愛情故事更是成為了高收視的保障。下面就讓我們一起來看看徐玄振與劇中的三位男主角擦出了怎樣的火花。





▶ tvN「一起吃飯吧2」 – 尹鬥俊

「一起吃飯吧2」不負眾望在首播第一周的收視就創下了一個高紀錄。在劇中變身吃貨的徐玄振與尹鬥俊，無論吃什麽都能激發觀眾們的口水，是一部高人氣與高口碑的電視劇。





人氣男團成員出身的尹鬥俊，無論是在綜藝還是影視方面都有著極高的天賦，在各個領域中都取得了不菲的成績。在正在熱播的「家常飯白老師3」中，尹鬥俊不但能吃，更會吃，讓他成為了韓國觀眾心目中的名副其實的帥氣“吃貨”。





▶ tvN 「又，吳海英」 – 文晸赫

「又，吳海英」中的文晸赫與徐玄振不再是以往韓劇中最常出現的王子與灰姑娘，他們自然而又現實地將時下年輕人在面對愛情時的態度呈現了出來。雖然該劇已結束將近一年，但余熱至今還未退卻。





在該劇中出任男主角的文晸赫一直是女粉絲心目中的最佳理想型，他不但有著帥氣的外表，更有著“四次元”的幽默。尤其是在tvN綜藝節目「一日三餐」中的展現出的料理的實力更是讓他好男人的形象深入人心。





▶ SBS「浪漫醫生金師傅」 – 柳演錫





在「浪漫醫生金師傅」中徐玄振不再是“喜劇女王”了，她與柳演錫變身成為了熱血醫生們，同時他們倆小心翼翼的甜蜜愛情主線讓觀眾心急火燎。





柳演錫有著非常高的演員天賦，他在電視劇或電影中除了暖男，還曾嘗試過殺人魔、單戀男等各式角色。熒幕上的他帥氣、正直，但在綜藝節目中的他卻又有著憨憨的魅力，令觀眾們對他產生了期待。





▶ 徐玄振不但晉升為了“韓劇女王”，她的好形象還為自己爭取到了各種廣告的演出機會。除了化妝品、飾品外，她深入人心的“吃貨”形象也受到了多家美食品牌的青睞。





她是知名韓國烤雞品牌貢乃（Goobne）Chicken的代言人，再一次展現了“吃貨女神”的面貌。貢乃（Goobne）Chicken以烘烤的方式烹飪出了柔軟鮮嫩烤雞，各個口味的醬料更是能滿足每個人的味蕾。其中，貢乃韓式排骨味烤雞（Goobne Korean Galbi Sauce Chicken）是塗滿了以10余種水果和蔬菜為原料制作出的特制醬料的“甜鹹味”烤雞，正統的韓式排骨味令人欲罷不能。





值得一提的是，貢乃（Goobne）Chicken在香港已有六家分店，在澳門、蘇州，以及日本也有分店。其中，香港尖沙咀店是在香港的1號店鋪，於2014年開業。李希洙 鄭文蘭/文 Goobne Chicken，tvN「一起吃飯吧2」、tvN「又，吳海英」、SBS「浪漫醫生金師傅」官網，bnt新聞DB/圖

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