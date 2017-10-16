泰達宏利張曉龍：FOF為投資者提供資產配置「一籃子計劃」北京新浪網 (2017-10-16 15:15)
？？？？泰達宏利發佈的公告顯示，泰達宏利全能優選FOF採用自上而下的投資策略，首先基於風險平價的資產配置策略確定各資產的配置方案，然後基於基金優選結果對各基金進行投資，基金經理將定期及不定期對組合投資情況進行業績歸因，適時進行倉位調整。
？？？？在張曉龍看來，FOF在我國的發展前景是值得期待的。FOF作為提供資產配置的工具來講，能夠解決投資者擇基難的問題，是基金選擇恐懼症「患者」的福音。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
TIAGRA 公路車．公路車彎把．Spirit 公路車．26吋 平把公路車．攜車袋 公路車．lotus 公路車．PERFORMER 公路車．公路車 彎把．公路車 平把．beto 公路車．公路車 車架．KMC 公路車．Apex 公路車．KHS Vitamin 公路車．Merida 公路車．IMODEL 公路車．KHS 公路車．IRLAND 700C 公路車．M 公路車．Topeak 公路車．aster 公路車．SHIMANO 公路車．公路車．公路車 後貨架．平把 公路車．Solo 公路車．公路車 煞車皮．美利達 公路車．公路車 女性．PeriPower 公路車
- 【BUTTERFLY TWISTS】錐形楦頭 彈性橡膠底 記憶軟墊平底鞋(
- Zeiss Milvus 2.8/18 ZF.2(公司貨)For Nikon
- LooCa抗菌銀觸媒蜂巢式獨立筒床墊(單人)
- 【SHOWCASE】亮片葉子網紋無袖洋裝(白色)
- 【GDC】舒適雕花沖孔真皮內增高懶人休閒鞋-黑色(714600)
- HAPPYHOME 沖孔鐵板四層架加擋板90x45x180 5GCG-P44BL
- 【NIKE】Zoom Mercurial XI FK 男鞋 休閒鞋 高筒 編織 氣墊
- 品家居 倫恩4尺木紋六斗櫃-121x40.5x75.5cm-免組
- 【CITIZEN星辰】閃耀金色錶帶雅緻女仕手錶(ER0203-85P)
- 【東京宅藝】Color夢工廠-大L型沙發 客製化顏色 2015新品-
外媒：神鋼醜聞進一步暴露「日本製造」招牌裂痕【北京新浪網】
從蘋果到神戶制鋼：西方品牌神話的由來與破滅【北京新浪網】
該國史上最嚴重！索馬利亞首都汽車爆炸致189人遇難【KNOWING新聞】
奧地利最年輕總理 23歲進政壇 【台灣醒報】
美加州發生史上最嚴重山火 既有天災也有人禍【北京新浪網】