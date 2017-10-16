？？？？泰達宏利發佈的公告顯示，泰達宏利全能優選FOF採用自上而下的投資策略，首先基於風險平價的資產配置策略確定各資產的配置方案，然後基於基金優選結果對各基金進行投資，基金經理將定期及不定期對組合投資情況進行業績歸因，適時進行倉位調整。

？？？？在張曉龍看來，FOF在我國的發展前景是值得期待的。FOF作為提供資產配置的工具來講，能夠解決投資者擇基難的問題，是基金選擇恐懼症「患者」的福音。