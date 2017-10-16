？？？？飲料界的「奧斯卡」

？？？？全球飲料界激動人心的時刻9月15日，當地時間16:00在德國上演，由drinktec展會與Foodbev？Media聯合舉辦的2017年世界飲料創新大獎（World？Beverage？Innovation？Awards？2017）在慕尼黑揭開了神秘面紗。這個已經連續舉辦15年的世界飲料創新大獎在飲料界、食品行業有著巨大的影響力，相當於飲料界的「奧斯卡」。今年的角逐更是競爭激烈，有來自33個國家的227個產品入圍了25個獎項類別，最終，WDOM 等知名廠商攜手摘得大獎。

？？？？飲料創新大獎的主辦方Foodbev？Media市場總監Isabel？Sturgess對飲料行業不斷湧現的新技術和新產品表示驚喜，「今年入圍者的創新水平讓我們感到興奮和著迷，新口味、新概念、智能包裝設計、高水準藝術級的生產技術。我們很高興能夠見證這些傑出成果在飲料界誕生和發展。」

？？？？翻看今年的獲獎名單就如Isabel所說，「各具優勢，讓人難分高下，但是最終評議委員會們還是做出了艱難的選擇，尤其是在最為注重健康、安全和品質的兒童飲料領域。WNS？Group旗下WDOM 的四款產品，以其耳目一新的包裝設計、獨特的營養搭配以及高水準的技術含量獲得了此次兒童飲料單項金獎。」

？？？？WDOM 殺出重圍斬獲大獎

？？？？「我們一共送來了四款產品，分別是WDOM 全脂黑巧奶、脫脂黑巧奶、無乳糖全脂奶和無乳糖低脂奶，四種不同顏色分別代表了不同的脂肪含量。除了高顏值之外，WDOM 獲獎的關鍵是純天然的理念，我們以紐西蘭草飼牛奶為基礎，運用前沿的技術將黑巧克力融化到牛奶中，並且在無添加劑的情況下實現絕佳的口感。」WNS（中國）公關總監Alex？GAO驕傲地介紹。

？？？？「近兩年乳品類產品層出不窮，從2013年火爆中國的香蕉牛奶開始，我們就注意到中國消費者對於『帶味道的乳製品』青睞有加，比如兒童喜歡的巧克力口味。而我要推薦給大家的是一款真正的巧克力奶。我身邊很多媽媽經常問我一個問題，巧克力風味奶和巧克力奶究竟有什麼區別？」

？？？？區別在於一個是用風味食品添加劑調配出來有巧克力味道的牛奶，而WDOM INIKTM？巧克力奶則是將黑巧克力作為天然食材，融入製作而成的牛奶。「把80%可可含量的黑巧克力融化在4.4g脂肪含量的紐西蘭純天然鮮牛奶中，經過137°C、3-5秒的瞬間超高溫滅菌法，既保留了原奶的濃郁口感和豐富營養，還降低了熱量，相信很多健身愛好者非常關注這兩點的結合，這也是目前很多乳製品廠商技術上無法達到的。獨特的高溫滅菌技術，也是我們能將保質期鎖定在6-9個月的關鍵。」

？？？？新興中國市場將成為WDOM 拓展的新領域

？？？？「近期，我們關注到了中國市場的龐大需求，他們在紐西蘭旅遊時開始購買WDOM ，後來還通過代購的方式來購買。」Alex？GAO說。根據測算，中國乳製品市場容量超過千億，但進口乳品屈指可數。「為了滿足越來越多消費升級的新需求，我們將開始全面進入中國市場。2017年內，中國華南、華東地區的一些便利店、高端超市中大家就可以看到我們產品的身影。」Alex？GAO對於中國市場的潛力信心滿滿。

？？？？兩款黑巧奶之外，WDOM 通過調整產品的配比締造出即使對乳糖不耐受也可以放心飲用的無乳糖牛奶，解決世界上90%以上人口的「喝牛奶拉肚子，想喝而不得」的難題。

？？？？同時，Alex？GAO還介紹到：「中國茶文化歷史悠久，奶茶也是中國消費者喜愛的另一大系列產品。後續我們在中國市場還將推出WDOM 尼卡TM全脂烏龍茶奶、脫脂烏龍奶茶等新產品，適應更廣泛的中國新興消費市場需求。」

？？？？這些具有獨特產品力的「准爆款」們，將是WDOM 品牌布局中國市場的重要「武器」。