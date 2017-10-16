朴槿惠：盼政治報復到此為止中央社 (2017-10-16 15:45)
（中央社記者姜遠珍首爾2017年10月16日專電）南韓前總統朴槿惠今天在被捕後首次在法庭主動發言，她矢口否認濫權謀私，希望假借法治之名的政治報復到她這裡結束。
南韓聯合新聞通訊社報導，首爾中央地方法院13日以收受樂天及SK集團賄賂為由簽發新的逮捕證，朴槿惠對這項延長羈押期限提出她的看法。
朴槿惠堅稱，總統任內從沒有人對她進行不正當請託，她也從未利用職務之便為人牟取私利，她一直憑著真相必將大白、遵守法律程序的信念，甘冒身心折磨痛苦地受審，並相信涉賄指控將被判定為非事實。
報導指出，朴槿惠表示，過去6個月每週受審4次，是一段慘痛悲哀的時間，從沒想到背信棄義反噬她對一個人的信任，也毀掉她的榮譽和人生。
她表示，不再相信法庭僅憑憲法和良知秉公斷案而不受政治及輿論干擾，她將背負著歷史枷鎖退場，呼籲法院追究她的一切責任，但從輕發落因她而出庭的公職人員和企業家。
報導指出，朴槿惠說，今天本來是羈押期限屆滿的日子，但法庭應檢方聲請決定延長對她的羈押，她和她的律師們除了感到無奈與無助，辯護律師團也已表明辭意。她認為，如果律師團集體請辭，將影響被告的訴訟權利，對案情產生嚴重干擾。
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