被逼問與川普關係緊張 提勒森輕描淡寫中央社 (2017-10-16 15:47)
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天對與上司川普總統間的緊張關係輕描淡寫，並對重量級議員評論川普扯提勒森後腿，猶如在公開場合閹割他一事避而不談。
提勒森在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）裡談到川普時說：「我對他的目標全力以赴，我同意他的目標，也同意他所嘗試要做的事。」
提勒森擔任國務卿期間，與川普在政策上不合的傳聞不斷。本月稍早，川普還在一則推特上扯提勒森後腿，說他試圖與北韓領導人金正恩談判是浪費時間。參議院外交關係委員會主席寇爾克（Bob Corker）認為，川普的說法，等於是在公開場合閹割提勒森。
在CNN節目裡被問到寇爾克的評論時，提勒森說：「我檢查過了，我毫髮未傷。」他還硬是不回答國家廣播公司（NBC）一則談到今年7月與其他官員私下會面時，他稱川普為「傻子」的新聞。
提勒森稱CNN主持人泰普（Jake Tapper）是「設局」就「傻子」的談話逼他回答，還說「我不奉陪」。
在另一個哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）上，提勒森承認與川普「並非每件事都意見相同」。但提勒森說：「有時他會改變心意，我會竭盡所能的工作，以成功落實他的決定。」（譯者：中央社陳亦偉）1061016
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