（示意圖/來源為Pixabay）

綜合外媒報導，英國國民保健署日前發出新的指引，預計從明年四月開始，包括家庭醫生、護士及其他醫療人員要向16歲以上的患者詢問他們的性取向，並將他們的回答存入醫療紀錄中。該規定立刻引起爭議，不少人認為這樣的行為是侵犯個人隱私，也有人質疑性取向與診治的關聯性。

英國當局解釋此舉是按平等法的要求，目的是為了確保「沒有病患遭到歧視」，也強調這是選擇性的問題，並不會強制要求病患回答。

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先前史丹佛大學也以美國某約會網站裡3萬5000多名會員的臉部照片為樣本做研究，結果發現，研發的最新人工智慧技術對男性性取向的識別準確度高達91%，對女性性取向的識別準確度為83%。

這項研究同樣也引起侵犯個人隱私的爭議，也有不少人擔心該系統會被反同人士團體不當使用，進而迫害LGBT族群。

對此，研究者認為政府與企業早已擁有這些AI技術，只是現階段對隱私的保護及監管還未能跟上AI發展，這也是未來政府與企業必須考量並積極推動的。