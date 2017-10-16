經典即將回歸！一起回顧《中華一番》要知道的5件事KNOWING新聞 (2017-10-16 14:10)
（圖片來源為小川悦司twitter）
日本知名美食料理漫畫《中華一番》是許多人的童年回憶，被改編成動畫時更是風靡一時，而在暌違多年後，作者小川悦司日前在推特上發文宣布，即將推出《中華一番》續集《中華一番！極》的漫畫連載，消息一出也讓不少粉絲感到相當興奮。
而在看到續集作品的連載漫畫之前，先一起回顧《中華一番》故事中要知道的幾件事吧！
獲得特級廚師後踏上了冒險之旅
故事內容描述中國年輕廚師到廣州陽泉酒家修行，在獲得特級廚師的資格後，因為深信食物能為人們帶來幸福，與許多對廚藝有志一同的朋友一起踏上冒險之旅，並在最後與黑暗料理界進行對抗。
動畫與原著劇情相差大
《中華一番》動畫版是由日本動畫公司製作，劇情也多為編劇原創，而由於動畫畫面經典，不少人認為這也是少數動畫版超越漫畫版的作品。
主角名稱設定小故事
1999年，台視首播《中華一番》，而隔年再次重播時，因贊助商為統一企業，因此動畫中的許多人物在重播時都改成了統一公司的產品名稱，包括主角成了「小當家」、趙梅麗成了「嘟嘟」，以及「阿Q」、「及第師傅」等。
傳說中的廚具
故事中小當家一行人在旅途中也不斷尋找「傳說中廚具」，包括可使海鮮類在瞬間恢復鮮度的「永靈刀」、使食材能在瞬間內成為熬好的湯汁的「轉龍壺」等多項廚具，也為該漫畫增添更多趣味性。
「所以我說那個醬汁呢？」
在小當家龍蝦三爭霸對決的那一話中，面具男李嚴因為醬汁來不及完成，不只被小當家酸「那你的醬汁呢？」，更因此而落敗，該結果也被不少網友吐槽，而這句「所以我說你的醬汁呢？」也成了至今廣為流傳的經典台詞。
立即下載 XONE，輸入限時序號【Knowing】搶先獲得可免費撥打全球市話及手機的 3600 點通話額度 立即下載KNOWING新聞APP，給你移動世代的閱讀體驗
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ALBION 艾倫比亞 ACE．Albion 艾倫比亞 面膜．Albion 艾倫比亞 120ml．ALBION 艾倫比亞 40ml．ALBION 健康化妝水 110ml．Albion 艾倫比亞 化妝棉．艾倫比亞 健康化妝水．ALBION 艾倫比亞 透白．Albion 艾倫比亞 旅行組．ALBION 健康化妝水 330ml．albion 艾倫比亞 活化液．Albion 艾倫比亞 健康面膜．艾倫比亞 滲透乳．Albion 艾倫比亞 精華液．ALBION 艾倫比亞 25g．ALBION 艾倫比亞．ALBION 化妝棉．Albion 艾倫比亞 200g．ALBION 滲透乳．ALBION 艾倫比亞 化妝水．ALBION 健康化妝水．ALBION 粉餅．ALBION 艾倫比亞 200ml．Albion 艾倫比亞 滲透乳．艾倫比亞健康化妝水．albion 艾倫比亞 精華．ALBION 雪膚凝潤光粉餅
- KOKKO -運動風潮異材質內增高休閒鞋-質感灰
- CHANEL 經典菱格雙C X 菱格紋小羊漆皮鑰匙零錢包(酒紅)
- 【KnowStar】OPPO R9/R9 Plus 奧地利水晶彩繪防摔手機鑽殼-
- VYCOZ眼鏡 薄鋼 舒適簡約款(黑-槍銀) #PHILIP BLKGN
- JESSICA-蕾絲拼接直條紋襯衫洋裝(藍)
- 【Go!】羊肉蔬果營養全犬配方(12磅)
- 【mont-bell】Alpine 800FP男立體羽絨隔間-黑#1101407
- 【英國Sodastream】Jet Pastel限量馬卡龍色氣泡水機-粉紫
- 萬寶龍 MONTBLANC-時尚太陽眼鏡(紅色)MB289S
- 【德國百靈BRAUN】新升級三鋒系列電鬍刀3050cc-送歌林鬆餅
爆乳辣妹遭起底 小彬彬「一句話」讓友人全閉嘴【NOWnews今日新聞】
「這群人」遭爆業配喊價130萬 不願與其他網紅同台【NOWnews今日新聞】
被傳搞大女星肚子 霍建華現身臉好僵【NOWnews今日新聞】
洪慈庸遇上馮光遠話匣子大開 甜曝老公愛打呼、不做家事【NOWnews今日新聞】
Vicky偷拿私房錢做拉皮 喊話屈中恆下回為肚皮埋單【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》