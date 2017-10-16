（圖片來源為小川悦司twitter）

日本知名美食料理漫畫《中華一番》是許多人的童年回憶，被改編成動畫時更是風靡一時，而在暌違多年後，作者小川悦司日前在推特上發文宣布，即將推出《中華一番》續集《中華一番！極》的漫畫連載，消息一出也讓不少粉絲感到相當興奮。

而在看到續集作品的連載漫畫之前，先一起回顧《中華一番》故事中要知道的幾件事吧！

獲得特級廚師後踏上了冒險之旅

故事內容描述中國年輕廚師到廣州陽泉酒家修行，在獲得特級廚師的資格後，因為深信食物能為人們帶來幸福，與許多對廚藝有志一同的朋友一起踏上冒險之旅，並在最後與黑暗料理界進行對抗。

動畫與原著劇情相差大

《中華一番》動畫版是由日本動畫公司製作，劇情也多為編劇原創，而由於動畫畫面經典，不少人認為這也是少數動畫版超越漫畫版的作品。

主角名稱設定小故事

1999年，台視首播《中華一番》，而隔年再次重播時，因贊助商為統一企業，因此動畫中的許多人物在重播時都改成了統一公司的產品名稱，包括主角成了「小當家」、趙梅麗成了「嘟嘟」，以及「阿Q」、「及第師傅」等。

傳說中的廚具

故事中小當家一行人在旅途中也不斷尋找「傳說中廚具」，包括可使海鮮類在瞬間恢復鮮度的「永靈刀」、使食材能在瞬間內成為熬好的湯汁的「轉龍壺」等多項廚具，也為該漫畫增添更多趣味性。

「所以我說那個醬汁呢？」

在小當家龍蝦三爭霸對決的那一話中，面具男李嚴因為醬汁來不及完成，不只被小當家酸「那你的醬汁呢？」，更因此而落敗，該結果也被不少網友吐槽，而這句「所以我說你的醬汁呢？」也成了至今廣為流傳的經典台詞。