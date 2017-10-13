匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

俄羅斯透過社群媒體平台干擾2016美國總統大選之事已進入調查階段，社群媒體推特（Twitter）已向參議院調查員移交了201個與俄羅斯有關的帳戶。

根據美聯社（AP）報導，這201個帳戶都與俄羅斯相關，企圖影響2016年美國總統大選結果。上（9）月，推特才宣布暫停近200個與俄相關、於該平台上散布假新聞與錯誤資訊的帳戶影響2016美國總統大選的帳戶，其中一些與Facebook所發現的帳戶名稱相同。

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除了Facebook之外，聯邦調查人員指出，推特現在被認為是俄羅斯間接將川普（Donald Trump）送進白宮的「最有利武器之一」。

根據Politico 13日的報導，推特已經依照其隱私政策，刪除了一些調查人員感興趣的貼文及其他疑似操縱、散布不實消息的用戶資料，推特拒絕透露他們共刪除了多少相關數據。

根據推特的隱私政策，一旦任何用戶刪除帳戶後，這些帳戶的所有內容（例如推文）將難以找回，但轉推的消息可能可以倖免，如果轉貼時使用者有添加一些註解、留言，則轉推的推文仍然有效。不過，美聯社亦指出，根據另一位消息人士透露，推特很有可能會幫助調查人員恢復那些已被刪除的推文，「該公司正在全力配合調查人員找回有用的訊息。」

推特和Facebook都將在下（11）月1日為此次的通俄門事件中，社群媒體被用來在選舉中散布假消息一事赴參議院情報委員會作證。

推特於上（9月）證實，在自家平台上發現了22個與Facebook相對應的帳號，另外還發現了179個散播假新聞、不實消息的帳號，這些帳號大部分來自俄羅斯。由於推特不像Facebook要求用戶以實名註冊，因此一直以來都是假新聞、假消息的散播地，甚至還有黑市服務主打可以讓使用者創建大量的Twitter機器人，並完全由一個人所控制，難以與真實帳號區分。

消息來源：AP、THE VERGE

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