（示意圖/來源為Pixabay）

綜合媒體報導，週日印尼足球超級聯賽時，一場由佩西拉拉蒙岸主場迎戰巴東的賽事發生了死亡意外。在賽事上半場時，主隊門將Choirul Huda在出迎時與全速衝前的隊友相撞，雙方隨後倒地。而當時Choirul Huda跪在地上，面露痛苦表情，接著便失去知覺，送醫後不治身亡。

佩西拉拉蒙岸教練賽後也證實Choirul Huda逝世的消息，而醫護人員初步判斷，Choirul Huda的死因是頭部及頸椎受到重創。

心臟病發死亡

2015年四月，先是比利時前U21球員Gregory Mertens在比賽中突發心臟病，倒在球場上陷入昏迷狀態，經搶救無效死亡。隔月比利時足球員Tim Nicot也在比賽期間突然暈倒，送醫後仍不治身亡，得年僅23歲。

吞下自己舌頭窒息

2014年在一場烏克蘭聯賽中，一名球員因遭到自家門將撞擊到下巴而將舌頭吞到喉嚨中造成窒息，幸好對手趕緊用手幫他暢通呼吸道，才未釀成憾事；而過去的確發生過足球員因撞擊而吞舌造成死亡的意外。

此外，2014年在印度一場足球賽也發生過死亡悲劇，一名球員在進球後開心地以翻跟斗動作慶祝，但在過程中因為沒翻好，導致頭部先著地，送醫後仍回天乏術。