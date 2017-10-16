印尼門將與隊友相撞後不治！盤點3起足球場上的悲劇KNOWING新聞 (2017-10-16 15:50)
（示意圖/來源為Pixabay）
綜合媒體報導，週日印尼足球超級聯賽時，一場由佩西拉拉蒙岸主場迎戰巴東的賽事發生了死亡意外。在賽事上半場時，主隊門將Choirul Huda在出迎時與全速衝前的隊友相撞，雙方隨後倒地。而當時Choirul Huda跪在地上，面露痛苦表情，接著便失去知覺，送醫後不治身亡。
佩西拉拉蒙岸教練賽後也證實Choirul Huda逝世的消息，而醫護人員初步判斷，Choirul Huda的死因是頭部及頸椎受到重創。
心臟病發死亡
2015年四月，先是比利時前U21球員Gregory Mertens在比賽中突發心臟病，倒在球場上陷入昏迷狀態，經搶救無效死亡。隔月比利時足球員Tim Nicot也在比賽期間突然暈倒，送醫後仍不治身亡，得年僅23歲。
吞下自己舌頭窒息
2014年在一場烏克蘭聯賽中，一名球員因遭到自家門將撞擊到下巴而將舌頭吞到喉嚨中造成窒息，幸好對手趕緊用手幫他暢通呼吸道，才未釀成憾事；而過去的確發生過足球員因撞擊而吞舌造成死亡的意外。
此外，2014年在印度一場足球賽也發生過死亡悲劇，一名球員在進球後開心地以翻跟斗動作慶祝，但在過程中因為沒翻好，導致頭部先著地，送醫後仍回天乏術。
立即下載 XONE，輸入限時序號【Knowing】搶先獲得可免費撥打全球市話及手機的 3600 點通話額度 立即下載KNOWING新聞APP，給你移動世代的閱讀體驗
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
18w 省電燈管．led 省電燈管．奇異 GE 3U 20W 省電燈管．GE 省電燈管．飛利浦 省電燈管．GE 3U 省電燈管．省電燈管．GE 3U 20W 省電燈管．省電燈管 13w．27W 省電燈管．綠流明 省電燈管 隨插即用．PHILIPS 飛利浦 省電燈管．東亞 t5 14w 省電燈管
- SKECHERS (男) 運動系列 Burst - 52110GRY
- 【Samsonite RED】ELIUN 簡約休閒中性筆電後背包M 15.6 吋
- YKS 橫濱二人座布沙發(三色可選)
- 【康寧 Revere】Sapphire 28cm藍寶石中華炒鍋-RW28WK(送專
- STORY ACCESSORY-楷書四大家紀念筆-唐．柳公權
- 【STONEGLOW】暖心蘋果香氛燭
- LouiseC. 羊皮編織掀蓋式磁釦小包-水藍色-05L05-0030A09B
- Seagate BarraCuda 新梭魚 Pro 6TB 3.5吋桌上型硬碟
- 【ecomo】HELLO KITTY掃地機器人(AIM-KTRO1)
- 【二件組超值配】Deseno尊爵傳奇3-18.5黑+繽紛卡邦28吋加大
腦洞|如果韋德沒有選擇騎士 後面的劇本會是？【北京新浪網】
提速調陣憋倆月!詹姆斯卻讓他們1拳打在棉花上【北京新浪網】
唏噓!9400萬先生新季打替補 是啥讓他不能首發【北京新浪網】
新浪體育評現役50大第3星 永遠在犧牲的小學生【北京新浪網】
義排球聯賽開打 台灣名號到處可見【中央社】