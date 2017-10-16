（中央社馬德里2017年10月16日綜合外電報導）加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）今天沒有澄清他上週是否宣布加泰隆尼亞獨立，這為中央政府接管和直接統治加泰隆尼亞鋪路。



路透社報導，西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）要求普伊格蒙特在今天當地時間早上10時之前澄清意向，如果他堅持要脫離西班牙，19日之前還可以改變心意。倘若他選擇獨立，馬德里將停止加泰隆尼亞自治權。



加泰隆尼亞媒體已公開普伊格蒙特寫給拉荷義的信，普伊格蒙特在信中並沒有直接回答是否要獨立的問題，反而要求兩人應該儘快會面，在未來兩個月展開對話。



普伊格蒙特在信中表示：「儘管發生了這一切，我們仍誠摯地提出對話要求。」（譯者：中央社陳昱婷）