朴槿惠：盼政治報復到此為止中央社 (2017-10-16 15:30)
（中央社記者姜遠珍首爾16日專電）南韓前總統朴槿惠今天在被捕後首次在法庭主動發言，她矢口否認濫權謀私，希望假借法治之名的政治報復到她這裡結束。
南韓聯合新聞通訊社報導，首爾中央地方法院13日以收受樂天及SK集團賄賂為由簽發新的逮捕證，朴槿惠對這項延長羈押期限提出她的看法。
朴槿惠堅稱，總統任內從沒有人對她進行不正當請託，她也從未利用職務之便為人牟取私利，她一直憑著真相必將大白、遵守法律程序的信念，甘冒身心折磨痛苦地受審，並相信涉賄指控將被判定為非事實。
報導指出，朴槿惠表示，過去6個月每週受審4次，是一段慘痛悲哀的時間，從沒想到背信棄義反噬她對一個人的信任，也毀掉她的榮譽和人生。
她表示，不再相信法庭僅憑憲法和良知秉公斷案而不受政治及輿論干擾，她將背負著歷史枷鎖退場，呼籲法院追究她的一切責任，但從輕發落因她而出庭的公職人員和企業家。
報導指出，朴槿惠說，今天本來是羈押期限屆滿的日子，但法庭應檢方聲請決定延長對她的羈押，她和她的律師們除了感到無奈與無助，辯護律師團也已表明辭意。她認為，如果律師團集體請辭，將影響被告的訴訟權利，對案情產生嚴重干擾。1061016
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- G-SHOCK精密防震分層防護構造概念休閒錶(GST-210B-7A)黑框X
- 【茶韻普洱茶事業】買7送1超值組2007年雲海永興班章正山400
- 【契斯特】涼感吸濕排汗12公分記憶墊-特大7尺-清薄荷
- JEEP SPIRIT 暗夜潛行休閒皮帶錶-黑框綠x軍綠色
- 台灣製 長絨棉雙層紗 新疆棉 混搭/單人床包三件組 - 大格白
- ALBA 浪漫羅馬三眼晶鑽女錶(AP6217X1)-銀x玫瑰金刻/38mm
- 【CASIO】G-SHOCK 涼爽夏天抗磁設計雙顯錶(GA-400WG-7A)
- TID Watches No.2-經典棕褐色x真皮錶帶/40mm
- ALCATEL 阿爾卡特 數位無線子母電話機 XL300 白色
- 【BRAPPERS】女款 Boy Friend 系列-女用中寬版吊帶長褲(藍)
外媒：神鋼醜聞進一步暴露「日本製造」招牌裂痕【北京新浪網】
該國史上最嚴重！索馬利亞首都汽車爆炸致189人遇難【KNOWING新聞】
運輸機象牙海岸墜毀致4死 目擊者:飛機斷成兩截【北京新浪網】
奧地利最年輕總理 23歲進政壇 【台灣醒報】
名女作家痛批川普執政 有如1930年代【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》