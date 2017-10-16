（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）11月1日開始菲律賓人赴台短期觀光、旅遊或洽商等活動，可享14天免簽證待遇。駐菲代表林松煥呼籲，菲方也應基於平等互惠原則，給予台人免簽證待遇。



中華民國駐菲代表處今午發布新聞稿：「中華民國（台灣）政府決定自2017年11月1日起試辦菲律賓國民赴台免簽證措施，試辦期限至2018年7月31日止。」



駐菲代表林松煥說，這是為了推動新南向政策，增進台菲雙邊關係及人民交流，便利赴台洽商及旅遊、促進台灣觀光發展，以及建立台菲更緊密的友好關係與連結。



他表示，這展現出台灣方面對菲律賓政府的善意，以及對菲律賓人民的信任。



林松煥也呼籲菲方基於平等互惠原則，給予台人免簽證待遇。他相信，這樣一定會有更多台灣人來菲觀光、旅遊。



馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席兼駐台代表班納友（Angelito Banayo）9月下旬曾向中央社記者表示，為回應台灣的善意，MECO已就如何放寬對台簽證限制進行研究。



根據新聞稿，菲律賓旅客須具備的免簽條件包括：持有菲律賓普通護照，護照效期須在6個月以上；持有回程機（船）票或至下一目的地之機（船）票及有效簽證，應訂妥離境日期班次的座位。



此外，使用這項優惠的菲國旅客需查無不良紀錄，以及依規定須填妥入國登記表，備齊旅館訂房紀錄或在台停留期間住宿地址及連絡人資訊，以接受台灣機場或港口境管單位查驗。



另外，台灣針對菲律賓旅客採行的簽證便利措施，包括「東南亞國家人民來台先行上網查核」及「電子簽證」將於11月1日凌晨起停止適用，已持此憑證入境者仍可在台停留30天，尚未入境者，自11月1日後均改以免簽證之身分入境，停留期限為14天。



原已核發但尚未使用的「電子簽證」在有效期限內仍可持憑證前往台灣，停留期限為30天。此外，菲律賓護照內已獲發的長效期、可以多次入境之有效簽證仍可繼續使用。



外交部與觀光局4月間即宣布第2波新南向簽證放寬措施，原擬6月開始實施，但因「技術問題」而決定延後。行政院長賴清德上任後，於9月27日核定對菲律賓實施免簽。



林松煥說明，免簽證的停留期限為14天，不得延期，免簽旅客不得在台工作、求學或從事其他應經政府核准的活動。凡擬赴台工作、求學及其他非屬觀光、旅遊或短暫停留活動者，均須至駐菲代表處申辦簽證。1061016