（中央社記者陳葦庭台北16日電）一卡通推出台鐵少女系列票卡，其中芮兒的煩惱下跪圖像引發爭議，台鐵和一卡通公司今天都聲明已經下架，台鐵產業工會祕書蕭農瑀也肯定台鐵作法。



一卡通票證公司與文創公司合作發行台鐵少女系列卡片，其中「芮兒的煩惱」下跪圖像引發爭議，不少台鐵員工認為下跪的圖像讓人不舒服，一卡通公司今天發布新聞稿聲明已經下架，並澄清公司無影射之意。



台鐵局長鹿潔身今天在立法院交通委員會說明，台鐵是有授權台鐵商標給視野文創公司，希望傳達「請大家搭台鐵要當好乘客」，減少列車長角色芮兒的煩惱，圖像內容則基於尊重原創因此同意，未料引起員工不滿，已經向一卡通公司反映下架。



對此，台鐵產業工會祕書蕭農瑀今天接受電訪時表示，肯定台鐵要求一卡通公司將票卡下架的作法，不過，她也認為，台鐵應該是和員工站在同一陣線，盼未來台鐵能夠多站在員工的立場著想。1061016