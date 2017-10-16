老闆帶頭動 和泰獲運動企業認證中央社 (2017-10-16 15:28)
（中央社記者李晉緯台北16日電）和泰興業推動「下午4點動一動」活動，由董事長蘇一仲、總經理王玄郎帶頭，在每天下午4時運動20分鐘，並支持運動性社團，且成立「美生中心」照顧員工身心健康，因此獲得運動企業認證。
運動企業認證授證典禮暨i運動論壇今天在台北進行，包括副總統陳建仁、教育部長潘文忠、教育部體育署長林德福等人都到場參與。
這次的運動企業認證，共有和泰興業股份有限公司、牧德科技股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司等61家企業獲得認證殊榮。
和泰興業股份有限公司聯勤總處協成處/美生中心部長王連馨表示，有鑑於員工運動時間太少，同時希望促進員工團隊合作精神，也提供員工抒壓管道，因此在董事長蘇一仲、總經理王玄郎主導下，和泰開始支持員工運動風氣的養成。
王連馨說，在公司管理階層的支持下，和泰成立「美生中心」負責照顧員工身心健康，此外每天還有「下午4點動一動」活動，每天下午4時，董事長、總經理會帶領員工運動20分鐘，藉由親自參與，提高員工參加意願。
王連馨提到，和泰投入資源支持運動性社團，目前有包括籃球、羽球、登山、健行等社團，有約120名、三分之一的員工參與，每年舉辦的員工籃球賽等活動，蘇一仲、王玄郎更是都全程參與，積極帶動企業運動風氣。1061016
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