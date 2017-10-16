日國會改選 自民黨這次「只求過半」中廣新聞網 (2017-10-16 15:31)
日本將在十月二十二號星期天，進行國會改選。這次國會改選，選情詭譎，主要是由於首相安倍晉三被批評這次解散國會「不具正當性」；此外，半路還殺出由東京都知事小池百合子新組的「希望之黨」，讓執政自民黨，在這次選舉當中，備感艱辛。
日本共同社報導，日本眾議院這次改選四百六十五席，安倍晉三設定的「勝負線」，是確保自民黨，能夠擁有過半數的兩百三十三席。在國會解散前，自民黨擁有兩百九十席，友黨公明黨則有三十五席，兩者相加，總共有三百二十五席。而這一次，安倍所訂下的目標，比解散前少了很多，顯然感受到了客觀環境的壓力。
報導說，對於安倍來講，最壞的狀況，是自民黨無法單獨過半，如果這樣的情況真的發生了，那麼安倍勢必無法逃避被黨內究責的壓力。目前來看，多項民調都指出，有五成左右的選民，都還沒有決定投票意向，這顯示一直到投票之前，變數仍然還是存在，而且很大。
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