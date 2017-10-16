（中央社伊拉克基爾庫克16日綜合外電報導）伊拉克中央政府部隊展開「重大行動」，以取得一處庫德族軍事基地和多處油田控制權，雙方今天清晨在基爾庫克市（Kirkuk）南方互相以火砲攻擊。



法新社報導，國營電視台不久前才宣布政府軍隊不費一兵一卒已從庫德族戰士手中拿下「大範圍區域」，但雙方軍事消息人士透露，這個省會的南方雙方互相以卡幽沙式火箭（Katyusha）交火。



國營電視台報導，伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）已下令軍隊接管基爾庫克（Kirkuk）維安工作。阿巴迪本週說，他將不會和境內庫德族開戰。



政府表示，伊拉克軍隊「將維護基爾庫克基地和政府設施的安全」。他們的目標是奪回庫德族戰士於2014 年與伊斯蘭國（IS）戰士作戰時，拿下的軍事基地和油田。



當地安全消息人士透露，多名庫德族戰士在衝突中受傷送醫。



阿巴迪要什葉派民兵團體「人民動員」（Hashed al-Shaabi）成員離開基爾庫克，當地已爆發多起抗議人民動員涉入這起爭端的示威活動。



當地一位醫師表示，基爾庫克以南75公里的圖茲胡爾馬圖（Tuz Khurmatu）傳出2人在火砲攻擊中喪生。基爾庫克地區自13日晚間起，庫德族戰士和人民動員爆發衝突，夜夜砲聲震耳。（譯者：中央社劉淑琴）1061016