中新社澳大利亞霍巴特10月16日電 （記者 陶社蘭）澳大利亞塔斯馬尼亞州中國和平統一促進會暨澳洲中國和平統一促進會塔州分會16日在霍巴特塔斯馬尼亞州議會大廈舉行成立慶典，塔州當地政要、華人社區代表及該會理事會成員等百余位嘉賓出席慶典。

澳大利亞塔斯馬尼亞州中國和平統一促進會暨澳洲中國和平統一促進會塔州分會會長王信得表示，中國和平統一是海峽兩岸及全世界炎黃子孫的期盼，也是居住在澳大利亞塔斯馬尼亞州所有的華僑華人以及熱愛和平、支持澳中友好的當地各界民眾的共同願望。該會成立后，將致力於團結在塔州的華僑華人，堅決反對一切企圖分裂中國的行為和勢力，支持、推動和促進中國和平統一；以各種形式舉辦各類活動，聯繫海內外華僑華人及各界人士，努力促進澳中關係發展，增進澳中友誼。

澳大利亞著名僑領、澳洲中國和平統一促進會永遠榮譽顧問周光明博士和林輝源博士也發表了講話。

澳洲中國和平統一促進會會長黃向墨教授在致塔州分會的賀詞中表示，澳洲中國和平統一促進會塔州分會的成立是澳洲中國和平統一促進會成立17年來不斷發展壯大的真實寫照和嶄新篇章，具有重要的意義，它標誌著全澳各州和領地都成立了促進中國和平統一的組織，必將在全澳範圍內增強促進中國和平統一、發展澳中友好的浩浩力量。

中國和平統一促進會、中國駐墨爾本總領館發來賀信。（完）