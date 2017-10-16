中新社印度尼西亞泗水10月16日電 印尼泗水國立大學第二屆中國文化大樂園活動15日在該校舉行，來自印尼東爪哇省各地28所學校的170餘名學生參加了演講、詩朗誦、舞蹈、中華文化知識、書法、唱歌、海報等一系列比賽，近距離體驗和感受中國文化魅力。

中國駐泗水總領館副總領事彭懌牧，東爪哇省華文教育統籌機構主席李光邁，泗水國立大學第一副校長Yuni、語言與藝術學院院長、孔子學院院長，以及全省各地學生、家長及來賓參加了活動。

彭懌牧致辭說，泗水國立大學孔子學院成立以來，積極開展漢語教學，宣傳中國文化，在推廣中文教育方面做了大量工作，為一批批學員打開了了解中國、走進中國的窗口。

彭懌牧介紹說，當前中國與印尼關係快速穩定發展，雙方全面戰略夥伴關係全方位鋪開，各領域合作不斷深化。今年上半年，中國赴印尼遊客超過113萬人次，繼續保持印尼第一大遊客來源國地位；目前約1.4萬名印尼留學生在華留學，中國成為印尼留學生第二大留學目的地；兩個星期前，一對可愛的中國大熊貓「彩陶」和「湖春」剛抵達印尼，落戶茂物野生動物園，兩國人文交流方興未艾、蓬勃發展，並將進一步加深兩國人民之間的情誼。

泗水國立大學第一副校長Yuni說，泗水國立大學自成立中文系以來，以孔子學院為橋樑，積極開展各種有關中國文化的活動，讓學生們了解中國、認識中國。泗水國立大學今後將會繼續支持舉辦類似活動。

泗水國立大學孔子學院學生與來自東爪哇各地學校的學生為來賓們表演了精彩的文藝節目，並舉行演講、詩朗誦、舞蹈、中華文化知識、書法、唱歌、海報等一系列比賽，為學生們提供一個展示才藝的平台，促進文化交流。

活動現場還舉行了豐富多彩的中國文化體驗活動，讓學生和觀眾體驗書法、剪紙、中國結、葫蘆絲、笛簫等，讓他們近距離感受中國文化的魅力。同時，對書法、剪紙、中國結作品進行義賣，收入將捐給當地孤兒院。(完)