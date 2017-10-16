中新網10月16日電 據台灣「聯合新聞網」報導，在美國領導的聯軍與敘利亞軍隊持續包圍打擊下，極端組織「伊斯蘭國」(IS)在敘大本營拉卡即將失守。不久前，IS被伊拉克部隊逐出其控制的最大城市摩蘇爾，節節敗退。這個近年來全球各地恐怖襲擊的最大元兇，會就此覆滅嗎？

美國領導的多國聯合部隊14日表示，他們已收復拉卡約九成面積。雖然對IS在城內據點發動最後總攻的時間還不確定，但戰事正取得「穩定進展」，未來幾天的重點是盡量撤離戰場附近、特別是IS控制區內的平民。

拉卡已遭聯軍圍困數月，圖為IS一處據點本月稍早遭空襲的畫面。

據悉，大約100名IS極端分子已投降並從拉卡撤離，本周有1500位平民能安全撤離該市。隨著戰鬥的持續，當地部分平民將根據疏散計劃離開。

美國支持的敘利亞民主力量將對離開拉卡的平民進行搜查。

聯軍指出，這項安排排除了外國籍的IS分子，但允許當地戰士跟平民一起撤離。發言人表示，重要的是離開拉卡的人必須被監視和追蹤，且當地IS分支不會重返衝突。

對抗IS的敘利亞民兵7月攻入拉卡市後於車上舉手慶功。

然而，即便近兩年IS在敘利亞和伊拉克的重要據點一一被收復，極端分子紛紛潰逃，如今大本營也快要失守，但IS離完全覆滅仍然很遠。

首先，美國官員認為，IS許多領導成員及多達1萬名的成員還盤踞於幼發拉底河中遊河谷一帶。

聯軍與IS的戰鬥讓許多敘利亞人流離失所，圖為拉卡北方約50公里的安伊薩難民營。

此外，為了繼續戰鬥，他們在伊拉克與敘利亞間的沙漠和半沙漠地帶備好碉堡、武器儲藏室與糧食，希望能度過難關且在幾年內東山再起。

IS過去就有過大敗后捲土重來的經驗。在2006到2008年間遭美國與遜尼派阿拉伯人擊敗后，2011年IS趁伊拉克教派衝突、敘利亞內戰等機會，以更強大的勢力回歸。另外，IS領導人巴格達迪在上月再度現聲，現在認為「伊斯蘭國」滅亡仍為時過早。

不過，英國《獨立報》指出，過去幾年，IS的作為讓全球震驚，區域強權和各國政府也受到教訓，應該會更加提防其坐大。

IS想要恢復幾年前在伊拉克、敘利亞勢如破竹的景象，恐怕不容易。