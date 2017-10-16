旅遊遇難家屬赴陸（2）中央社 (2017-10-16 15:30)
台灣旅客15日在中國大陸湖北省宜昌市三峽景區被落石擊中，造成3死2傷。死者家屬16日赴中國大陸處理後續事宜，家屬戴著口罩神情哀悽，前往登機門的路上低頭不語。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 106年10月16日
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