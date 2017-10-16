▲曾沛慈在馬來西亞舉辦演唱會，大馬的後援會成員還提前幫他慶生。（圖／福茂提供 , 2017.10.16）

曾沛慈《我愛你演唱會》海外首場馬來西亞站，昨（15）日完美落幕，睽違兩年再度到大馬開唱，演唱會現場湧入1200位來自亞洲各國的歌迷。而她此次演唱會出發前被傳染重感冒，病情時好時壞，後來索性在當地急診，她也服用了台灣帶去的感冒藥與耳朵發炎藥水，不過她在表演完居然忘了身體不適，意猶未盡竟大喊：「怎麼感覺這麼快就結束了？」

大馬歌迷應援超強大，不但在曾沛慈演唱〈你離開他了嗎〉時全場手機亮起燈光變成一片燈海外，她在演唱〈又不是非要你的愛〉時，歌迷還一起舉起應援手幅，讓她驚喜又開心，驚喜不只如此，因21日正是曾沛慈的生日，大馬後援會更製作一段來自各地粉絲的生日祝福影片及鋼琴蛋糕提前替她慶生，但先前曾透露其實不希望歌迷慶生的她，還開玩笑地說：「如果一定要幫我慶生，那蛋糕一定要寫18歲，絕不切33歲蛋糕！」

曾沛慈的生日願望中除了下一次來還想再來大馬唱歌給更多歌迷聽外，也感性地提到：「我也有過放棄唱歌的念頭，可是還是喜歡站在台上唱歌給大家聽。」說著說著，她也開始哽咽起來，當唱起〈不過失去了一點點〉時，她忍不住地哽咽淚灑舞台，最後全場歌迷幫著她一起大合唱完成演唱，讓她感動不已。

▲歌迷熱情幫她慶生，曾沛慈感動淚灑演唱會。（圖／福茂提供 , 2017.10.16）