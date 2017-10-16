南韓前總統朴槿惠今出庭 仍堅稱清白中廣新聞網 (2017-10-16 15:01)
南韓「首爾中央地方法院」，今天審理南韓前總統朴槿惠，涉嫌收受賄賂案。朴槿惠在庭上主動發言聲稱，希望假借法治之名的政治報復，能夠「到她這裡結束」，她也矢口否認在任內，有濫權謀私之嫌。
南韓聯合通訊社報導，朴槿惠說，她在總統任內，從來沒有人，對她做過「不正當請託」，她也從來沒有利用職務之便，為人牟取私利；她深信真相必將大白，甘冒身心折磨，也要爭取自己的清白。
朴槿惠並表示，她的羈押期限原本已經屆滿，沒想到檢方竟然聲請延押，而法院竟然也准了，讓她本人與她的律師們，深感「無奈與無助」。
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