南韓「首爾中央地方法院」，今天審理南韓前總統朴槿惠，涉嫌收受賄賂案。朴槿惠在庭上主動發言聲稱，希望假借法治之名的政治報復，能夠「到她這裡結束」，她也矢口否認在任內，有濫權謀私之嫌。



南韓聯合通訊社報導，朴槿惠說，她在總統任內，從來沒有人，對她做過「不正當請託」，她也從來沒有利用職務之便，為人牟取私利；她深信真相必將大白，甘冒身心折磨，也要爭取自己的清白。



朴槿惠並表示，她的羈押期限原本已經屆滿，沒想到檢方竟然聲請延押，而法院竟然也准了，讓她本人與她的律師們，深感「無奈與無助」。



