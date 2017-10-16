▲《ARCADIA電子音樂節》將在11月11日、12日兩天登台。（圖／COSMOS LIVE!提供 , 2017.10.16）

將在11月11日、12日登場全球唯一亞洲場的《ARCADIA電子音樂節》就要正式入侵台北大佳河濱公園。主辦單位COSMOS LIVE!對所有環節都非常重視，從進場架設到撤場清潔，總共預計耗費11個工作天，投入500名工作人員，還搶先在11月9日舉辦百人搶先體驗會，邀請包括已經購票的100位幸運兒，搶先近距離感受大蜘蛛舞台360度的全方位震撼。

從2007年開始的《ARCADIA電子音樂節》，今年第10周年的最強場次就落在台灣，更連開2天並邀來天后蔡依林指定合作「電音王者」Hardwell在內的8組世界級百大冠軍DJ，主辦單位為了帶給台灣電音樂迷一個更健康、好玩的電子音樂節，還耗費7個月時間與台北市14個相關公部門單位聯繫溝通，投保了2日最高理賠金額5億新台幣的高額保單。

在這8組世界級百大冠軍DJ中，來自荷蘭、有「黑暗教主」之稱的R3hab確定將在12日上場，他剛挑戰了Billboard（美國告示牌雜誌）的網路節目《1 Has 2 Go》，必須在同主題的3個選項中挑掉最不喜歡的那個。

▲R3hab確定將在12日的《ARCADIA電子音樂節》上場。（圖／COSMOS LIVE!提供 , 2017.10.16）