芮兒的煩惱惹議 一卡通急下架中央社 (2017-10-16 14:54)
（中央社記者王淑芬高雄16日電）一卡通票證公司與文創公司合作發行台鐵少女系列卡片，其中「芮兒的煩惱」圖像引發爭議，一卡通公司已經下架，並澄清公司無影射之意。
一卡通努力衝刺發卡量，統計已經發行逾1400萬張，除了以搭乘大眾運輸為主，有不少是結合學校和企業發行，要增加識別和通行優惠，以回饋持卡人。
一卡通公司和視野文創公司合作發行台灣鐵道少女系列卡片14日發行。一卡通公司經理王俊平今天告訴中央社記者，圖樣是由文創公司獲相關授權設計，套卡有4張不同圖樣。
其中一張「芮兒的煩惱」被疑有影射台鐵員工的意思，在網路上引起討論，不少網友批評一卡通公司是在影射台鐵員工。
王俊平說，卡片是以Q版詼諧的方式呈現，絕無影射之意，一卡通公司已在15日晚停止販售惹議的票卡，允諾未來將對合作發行的圖像設計做更審慎評估。1061016
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