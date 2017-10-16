（中央社雅加達16日綜合外電報導）印尼足壇今天一片哀悼聲，印尼知名門將胡達（Choirul Huda）在場上與隊友發生碰撞後，竟傷重不治。



法新社報導，38歲的胡達長期效力東爪哇的家鄉球會佩瑟拉隊（Persela），他於昨天一場比賽上半場結束前與巴西籍的中場隊友羅德里格斯（Ramon Rodrigues）衝撞後倒地。



影片畫面顯示，育有兩子的胡達痛苦地抓著胸部，隨後被用擔架抬離送往醫院。醫生表示，胡達停止呼吸，心臟病發作。



佩瑟拉隊的助理教練表示，胡達送醫後接受短暫的緊急治療，但仍回天乏術。醫師指出，醫療團隊努力約一小時盼讓他甦醒。胡達曾是印尼國家隊成員。



南望安（Lamongan）醫院在聲明中表示：「胡達與隊友發生創傷性碰撞，導致他停止呼吸、心跳停止。」



院方表示，胡達可能是朝進攻球員腿部俯衝過去時，胸部與下巴遭衝撞，且被羅德里格斯的腿弄傷頸部與頭部。



佩瑟拉隊在推特向這位自1999年來替球隊踢超過500場比賽的球員致敬，稱胡達是球會的「真傳奇」。（譯者：中央社陳亦偉）1061016