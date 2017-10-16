（中央社記者江佩凌台北16日電）為延續世界大學運動會全民關注體育的熱潮，華視今天宣布「體育賽事頻道」開播，首波賽事轉播是21日起在宜蘭登場的「106年全國運動會」，接下來會轉播更多基層比賽。



華視今天舉行「106年度體育賽事頻道開播記者會」，除了體育署副署長王水文、華視董事長陳郁秀及總經理郭建宏到場，跆拳道協會理事長許安進、桌球協會理事長陳詩源、體操協會理事長朱壽騫等人體育界人士也出席活動。



體育署委託華視推出「體育賽事頻道」，王水文致詞表示，盼透過轉播非商業性、基層的體育賽事，全國民眾能為這些運動員鼓掌，讓他們發揮更大的競技實力，創造更多運動明星。



行政院體育運動發展委員會副召集人余政憲接受中央社記者訪問表示，體育界一直希望台灣能有像日本NHK頻道中有專門轉播體育的內容；他指出，體發會自去年11月就開始討論，經過近11個月來的努力終於踏出第一步，至於頻道運作部分，主要使用運動彩券的基金，配合體育署的預算運作。



有關全運會轉播，華視工程部經理蘇方裕受訪表示，華視將全力動員，團隊會盡力比擬世大運轉播手法，如轉播游泳賽事時，會想辦法借來水底攝影設備，讓轉播視野更完整。



未來在「華視教育文化台」將固定時段播出體育賽事，此外，蘇方裕說，每晚在「華視教育文化台」8時到9時30分，都有一個半小時精華賽事重播，讓體育迷們能夠看得過癮。



蘇方裕進一步指出，華視未來會在頻道中增加體育賽事播出時段，目前已向國家通訊傳播委員會（NCC）申請變更營運計畫，預計未來將把「教育文化」頻道名稱更改為「教育體育文化台」。



除全運會外，華視將陸續轉播「106年全國中等以上學校室外拔河賽」、11月「2017年亞洲盃橄欖球錦標賽」、12月「106年全國各級學校民俗體育競賽」及「2017桌球國手選拔賽」等賽事。1061016