馬克龍：法國與美國存在意見分歧 但仍是夥伴國北京新浪網 (2017-10-16 14:30)
原標題：馬克龍：法國與美國存在意見分歧 但仍是夥伴國
中新網10月16日電 據俄羅斯衛星網報導，法國總統馬克龍15日表示，儘管法國和美國存在意見分歧，特別是在氣候和伊朗問題上，但美國仍是法國的夥伴國。
當地時間15日晚，馬克龍在愛麗舍宮自己的辦公室接受了記者採訪。馬克龍表示，法國在歷史上曾助美國人民爭取自由，如今一起打擊恐怖主義，「美國是法國在安全和反恐問題上最重要的夥伴國之一」。
他指出，兩國也存在意見分歧，特別是在「在氣候和伊朗問題上」。
同時，馬克龍表示計劃在「合適的時間」訪問伊朗。
此前有消息稱，法國外長勒德里昂將於未來幾周內訪問伊朗，與伊朗外長扎里夫討論落實核協議的基本條件。同時有消息指出，馬克龍正在考慮是否應伊朗總統魯哈尼的邀請訪問伊朗。
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