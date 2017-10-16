中新網10月16日電 據外媒報導，16日公佈的一項媒體調查顯示，日本首相安倍晉三所在執政聯盟有望在22日舉行的大選中獲得重大勝利，但近半數選民不希望他留任。

報導稱，根據10月13日至15日的調查，安倍領導的日本自民黨料將贏得下議院465個席位中的281至303席，執政聯盟夥伴公明黨料將獲得30至33席。這將使執政聯盟保住眾議院解散前的三分之二絕對多數席位。

這也意味著，日本國會在22日投票后選舉首相時，安倍幾乎確定無疑可以當選。但調查也顯示，47%的選民不希望看到安倍留任，37%的選民希望他留任。

政治分析師稱，安倍不受歡迎，但其所在政黨卻能夠贏得足夠多的選民的信任，從而在選舉中成為大贏家，導致這種矛盾局面的原因在於，東京都知事小池百合子帶領的新黨「希望之黨」未能挑戰成功，而在野黨的分裂，以及對朝鮮局勢的不安情緒，也都使得選民傾向於更穩妥的人選。