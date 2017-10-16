中新網10月16日電 據日媒報導，有關今年3月日本栃木縣那須町發生的參加登山講習活動的該縣縣立大田原高中山嶽社團學生等8人在雪上步行訓練中遭遇雪崩遇難事故，本月15日，該縣教育委員會設立的第三方驗證委員會發佈了最終報告。

資料圖：當地時間3月27日上午9時20分左右，日本栃木縣那須町的「那須溫泉家庭滑雪場」發生雪崩，正在此地進行登山訓練的數名高中生不幸被捲入。

據報導，對於包括8人在內的小組的帶隊教師，報告指出「本應認識到沿斜面行進有發生雪崩的危險性，可以認為存在預見可能性」。作為事故的最大原因，報告列舉了舉辦該講習活動的該縣高中體育聯盟(高體聯)登山專門部「缺乏危機管理意識」。

關於自1958年持續至今的講習活動，報告批評稱「緣於是傳統活動的慣性，確保安全的探討與責任機制的完善不到位」。報告指出，7年前的講習會也曾發生雪崩，卻未向管轄高體聯的縣教委進行彙報。報告也談及縣教委的責任，指出其「忽視了在危機管理意識低下的情況下舉辦的講習會」。

報告稱，帶隊教師有30多年的登山經驗，「即使最初未意識到危險性，但也本應認識到如果列隊沿著新雪堆積的斜面前進，存在發生雪崩的危險。該人在做出妥善狀況判斷方面有所欠缺。」這名教師向遺屬解釋稱「沒想到會發生雪崩。」

對於當時身在山腳訓練指揮所的講習活動負責人，報告寫道「未攜帶無線通訊設備與手機，事故發生后的第一時間完全沒有發揮指揮塔的作用」。對於雪崩的原因，則認為無法排除自然發生與人為原因兩方面的可能，因此沒有明確提及。

為防止悲劇重演，報告提出通過充實培訓來提高指導者的資質、向日本政府體育廳請求援助等7項建議。報告稱想當山嶽社團顧問的人士減少，經驗無法得以繼承，因此也要求起用外部指導人員以及由日本政府制定指南。

驗證委員會稱，雪崩發生於當地時間3月27日上午8時半許，事發地海拔約1400米，附近沒有樹木，斜面坡度較大達38度左右。栃木縣警方正在以業務過失致人死傷的嫌疑展開調查。