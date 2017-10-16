人氣女團TWICE出道2年以來終於要推出首張常規專輯啦，將於10月30日發行《Twicetagram》，攜主打歌《Likey》重磅回歸。



TWICE向粉絲們首先傳達了要回歸的好消息。10月14、15日，TWICE亮相慶熙大學和平殿堂，舉辦了出道2週年首場官方粉絲會「TWICE FANMEETING ONCE BEGINS」，更是公開了回歸「搶鮮」版預告，引得全場粉絲歡呼聲不斷。



16日凌晨0時，JYP又通過V LIVE頻道公開了相關錄像。9名成員展現各自的日常生活，大展9色甜美魅力。尤其是不時蹦出的神秘粉色愛心更是讓人充滿好奇。



2017年的TWICE有著活躍的活動，2月的《KNOCK KNOCK5月的《SIGNAL》，再到10月的《Likey》，這是她們今年的第三次回歸。從出道曲《LIKE OOH-AHH》、再到《CHEER UP》、《TT》，TWICE的每一次亮相都讓粉絲眼前一亮，新曲每一次都備受關注，他們也逐漸成長為歌壇中最具影響力之一的女團。



9位少女的甜美魅力就在這裡哦~









「圖：JYP」

