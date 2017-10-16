SM娛樂的熱情三人幫：允浩、始源、珉豪 希澈：連李秀滿老師都不想靠過去韓星網 (2017-10-16 09:15)
SM娛樂的熱情三人幫：允浩、始源、珉豪 希澈：連李秀滿老師都不想靠過去
這一集真的笑到停不下來！允浩用他的「熱情」充滿整集節目，真的是非常真摯啊～希澈還在節目播出前上傳了與東方神起的合照，問粉絲們知不知道《Show Me Your Love》這首歌呢！（時光啊ㅠㅠ）
於上週六在有線台JTBC播出的綜藝節目《認識的哥哥》，東方神起擔任嘉賓出演，受到哥哥們熱烈地歡迎。
允浩在入學書上的「缺點欄」寫下「因為充滿熱情，只要開始就會停不下來」。而目擊證人昌珉在一旁補充，允浩遇到後輩們就會想要給些建議，另一位目擊證人、同屬SM娛樂的Super Junior希澈說：「聚餐的時候絕對不能參與進去的地方，就是允浩、崔始源和崔珉豪在的地方。他們在一起的話，連李秀滿老師都不會過去。」
希澈繼續描述著聚會現場：「允浩會說著負責大韓民國文化的未來之類的話，始源則像企業家一樣聊著有關聯合國兒童基金會的話題，而珉豪在一旁聽著兩位前輩的良言。」
經過希澈的描述，感覺畫面特別生動呢。以後有機會的話，來個允浩、始源和珉豪的特輯吧！（笑）
而希澈在個人Instagram提到的《Show Me Your Love》，應該勾起不少粉絲們的回憶吧？不如來回味一下吧～
（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》、kimheenim@Instagram、SMTOWN）
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