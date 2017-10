這一集真的笑到停不下來!允浩用他的「熱情」充滿整集節目,真的是非常真摯啊~希澈還在節目播出前上傳了與東方神起的合照,問粉絲們知不知道《Show Me Your Love》這首歌呢!(時光啊ㅠㅠ)



於上週六在有線台JTBC播出的綜藝節目《認識的哥哥》,東方神起擔任嘉賓出演,受到哥哥們熱烈地歡迎。







允浩在入學書上的「缺點欄」寫下「因為充滿熱情,只要開始就會停不下來」。而目擊證人昌珉在一旁補充,允浩遇到後輩們就會想要給些建議,另一位目擊證人、同屬SM娛樂的Super Junior希澈說:「聚餐的時候絕對不能參與進去的地方,就是允浩、崔始源和崔珉豪在的地方。他們在一起的話,連李秀滿老師都不會過去。」



希澈繼續描述著聚會現場:「允浩會說著負責大韓民國文化的未來之類的話,始源則像企業家一樣聊著有關聯合國兒童基金會的話題,而珉豪在一旁聽著兩位前輩的良言。」



經過希澈的描述,感覺畫面特別生動呢。以後有機會的話,來個允浩、始源和珉豪的特輯吧!(笑)





而希澈在個人Instagram提到的《Show Me Your Love》,應該勾起不少粉絲們的回憶吧?不如來回味一下吧~







(圖片、影片來源:JTBC《認識的哥哥》、kimheenim@Instagram、SMTOWN)