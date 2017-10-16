上週末才在日本大阪的京瓷巨蛋開唱的防彈少年團，同時也在當地的音源榜寫下佳績，以進口專輯之姿登上 Oricon 榜冠軍寶座的同時，又在美國的告示牌 (Billboard) 獲得一個冠軍！



根據日本最大的唱片銷量統計網站 Oricon 於 15 日透露，防彈少年團最新發行的韓語專輯〈LOVE YOURSELF 承 “Her”〉，在 Oricon 單月唱片榜上風光地奪下第一名。





特別的是，〈LOVE YOURSELF 承 “Her”〉作為完全收錄韓語歌曲的「進口專輯」，仍擊敗其他當地歌手而陸續征服單週榜乃至單月榜，高人氣不言而喻。



不僅如此，以 15 更新的數據為準，防彈少年團也從眾多全球歌手中脫穎而出，登上了美國告示牌 World Album Chart 的冠軍寶座。







另一方面，防彈少年團上週末在大阪開唱後，也立刻在推特上分享了後台照向當地 Army 致謝。











（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、Billboard）

