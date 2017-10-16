防彈少年團憑韓語專輯征服日本 Oricon 同時奪告示牌 World Album Chart 冠軍！韓星網 (2017-10-16 09:20)
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上週末才在日本大阪的京瓷巨蛋開唱的防彈少年團，同時也在當地的音源榜寫下佳績，以進口專輯之姿登上 Oricon 榜冠軍寶座的同時，又在美國的告示牌 (Billboard) 獲得一個冠軍！
根據日本最大的唱片銷量統計網站 Oricon 於 15 日透露，防彈少年團最新發行的韓語專輯〈LOVE YOURSELF 承 “Her”〉，在 Oricon 單月唱片榜上風光地奪下第一名。
特別的是，〈LOVE YOURSELF 承 “Her”〉作為完全收錄韓語歌曲的「進口專輯」，仍擊敗其他當地歌手而陸續征服單週榜乃至單月榜，高人氣不言而喻。
不僅如此，以 15 更新的數據為準，防彈少年團也從眾多全球歌手中脫穎而出，登上了美國告示牌 World Album Chart 的冠軍寶座。
另一方面，防彈少年團上週末在大阪開唱後，也立刻在推特上分享了後台照向當地 Army 致謝。
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、Billboard）
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