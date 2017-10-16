演員宋承憲和高雅拉等主演OCN新劇《Black》，於周末播出的1、2集收視率以2.5%、4.3%站穩腳步。其中宋承憲一人分飾兩角：帥氣刑警＆陰間使者，讓女性觀眾完全被吸引阿。





《Black》描述附身在警察身上的陰間使者，逐漸愛上可預知死亡女孩的故事。宋承憲在劇中飾演為查出20年前案件進入重案組的刑警，後來在槍戰中死亡被失憶的陰間使者附身。而高雅拉則扮演可以看見鬼的女人，是刑警的兒時同窗。



該劇在周末首播（第1、2集）分別獲得了全國平均收視率2.5%、4.3%，最高瞬間收視率3.4%、5.5%的成績。以收費頻道OCN的電視劇首播收視來看，算是非常亮眼的起跑啦～

