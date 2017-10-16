唱、跳、表演實力都出眾的 MBLAQ，雖然因成員陸續入伍而空窗了好一陣子，但相信 A+ 都記得昨天是他們的出道紀念日吧？就在這天，三人也久違地團聚啦！



昇昊於 15 日在自己的 Instagram 上寫道：「是要入伍了沒錯，也是我生日沒錯，但是！！！今天是 MBLAQ 八週年！！一直都很謝謝你們，A+」，並公開了一張照片。







照片中的昇昊已經剃好了頭，老么 Mir 親暱地緊緊摟著他的肩膀，目前也還在軍中的 G.O. 也露出淺笑，久違地公開的三人合照令許多粉絲感動萬分。











今日（16 號）昇昊就要以陸軍現役入伍，此外 G.O. 與 Mir 也早已以社會服務要員身分入伍，因此 MBLAQ 暫時將因全員入伍而暫停活動。很希望他們趕快陸續退伍，再帶著精彩的作品回到我們身邊！



（照片來源：@mblaqsh1016、）

