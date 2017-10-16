MBLAQ 昇昊今日入伍 三人久違團聚慶出道八週年！韓星網 (2017-10-16 09:40)
99008-548070.png
唱、跳、表演實力都出眾的 MBLAQ，雖然因成員陸續入伍而空窗了好一陣子，但相信 A+ 都記得昨天是他們的出道紀念日吧？就在這天，三人也久違地團聚啦！
昇昊於 15 日在自己的 Instagram 上寫道：「是要入伍了沒錯，也是我生日沒錯，但是！！！今天是 MBLAQ 八週年！！一直都很謝謝你們，A+」，並公開了一張照片。
照片中的昇昊已經剃好了頭，老么 Mir 親暱地緊緊摟著他的肩膀，目前也還在軍中的 G.O. 也露出淺笑，久違地公開的三人合照令許多粉絲感動萬分。
今日（16 號）昇昊就要以陸軍現役入伍，此外 G.O. 與 Mir 也早已以社會服務要員身分入伍，因此 MBLAQ 暫時將因全員入伍而暫停活動。很希望他們趕快陸續退伍，再帶著精彩的作品回到我們身邊！
（照片來源：@mblaqsh1016、）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ALBION 艾倫比亞 ACE．Albion 艾倫比亞 面膜．Albion 艾倫比亞 120ml．ALBION 艾倫比亞 40ml．ALBION 健康化妝水 110ml．Albion 艾倫比亞 化妝棉．艾倫比亞 健康化妝水．ALBION 艾倫比亞 透白．Albion 艾倫比亞 旅行組．ALBION 健康化妝水 330ml．albion 艾倫比亞 活化液．Albion 艾倫比亞 健康面膜．艾倫比亞 滲透乳．Albion 艾倫比亞 精華液．ALBION 艾倫比亞 25g．ALBION 艾倫比亞．ALBION 化妝棉．Albion 艾倫比亞 200g．ALBION 滲透乳．ALBION 艾倫比亞 化妝水．ALBION 健康化妝水．ALBION 粉餅．ALBION 艾倫比亞 200ml．Albion 艾倫比亞 滲透乳．艾倫比亞健康化妝水．albion 艾倫比亞 精華．ALBION 雪膚凝潤光粉餅
- Disney迪士尼TSUM TSUM系列金飾-黃金墜子-黛絲鴨款 送玫瑰
- 鴻宇HongYew 100%精梳棉 防蹣抗菌 奧德莉 黃 單人兩用被套
- 【ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛】年輕肌密無敵霜75ｍl(贈年輕肌密
- VINCE CAMUTO 焦點名模 優雅扣帶式粗高跟鞋-絨粉
- 【GREEN PHOENIX 女鞋】皮革壓立體花紋繞踝全真皮粗高跟魚
- 【CHLOE】LOVE 愛在 Chloe 女性淡香精(50ml)
- LooCa 特級天絲3cm記憶床枕毯組(雙人)
- 義大利La Belle《泊莉莊園》特大貢緞四件式防蹣抗菌舖棉兩
- Homelike 小野5尺餐桌椅組(一桌四椅)-胡桃色-150x90x75cm
- 【荷蘭 Dolly 精品】希臘精靈無袖雪紡洋裝 - 芭蕾粉
爆乳辣妹遭起底 小彬彬「一句話」讓友人全閉嘴【NOWnews今日新聞】
「這群人」遭爆業配喊價130萬 不願與其他網紅同台【NOWnews今日新聞】
被傳搞大女星肚子 霍建華現身臉好僵【NOWnews今日新聞】
洪慈庸遇上馮光遠話匣子大開 甜曝老公愛打呼、不做家事【NOWnews今日新聞】
Vicky偷拿私房錢做拉皮 喊話屈中恆下回為肚皮埋單【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》