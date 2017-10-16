即將於20日迎來出道兩周年的大勢女團TWICE，日前透過SNS上傳認證照，感謝這段時間熱情給與應援的ONCE。



16日TWICE於官方SNS發佈粉絲見面會後台的團體認證照，並寫下留言：祝賀ONCE♡TWCIE兩周年！我們以後也要一起製造更多幸福的時光喔，感謝大家～



照片中TWICE成員們做出各種散發個人魅力的撒嬌表情，還有可愛的POSE，讓ONCE心空不已阿。



另外，TWICE在14-15日舉行了ONCE BEGINS粉絲見面會活動，吸引了約7000名粉絲到場同歡，活動中還搶先公開了新曲Likey的預告視頻，讓粉絲們更加期待30日的新專輯發行啦。

