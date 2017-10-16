曹政奭主演MBC新劇《Two Cops》刑警劇照曝光韓星網 (2017-10-16 09:47)
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演員曹政奭搭擋惠利主演的 MBC奇幻浪漫新劇《Two Cops》，日前搶先公開了曹政奭於劇中飾演正義刑警的帥氣劇照。
新劇《Two Cops》描述被老手騙子靈魂附身的正義刑警和潑辣女記者之間發生的浪漫愛情故事。
曹政奭在劇中一人分飾兩角，詮釋被流氓封為陰間使者的優秀重案組刑警車東卓，還有附身在他身上的騙子孔秀昌。已公開的劇照中，曹政奭飾演的刑警車東卓正熱情的思索案件，真摯的神情讓人感受到認真的男人最帥氣阿～
另外，劇組人員表示：曹政奭為了表現性格完全相反的兩個角色，從眼神、手勢、姿勢等細節調整，對演技充滿無限熱情。該劇預計接檔《20世紀少男少女》於11月首播。
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