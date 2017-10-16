大勢男子組合防彈少年團出道後首次於日本舉行的巨蛋演唱會，吸引了約8萬名粉絲進場支持，展現了他們在當地的超高人氣。



防彈少年團週末（14、15日）在日本大阪京瓷巨蛋舉辦2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE Ⅲ THE WINGS TOUR IN JAPAN ～SPECIAL EDITION～演唱會活動，與當地8萬多名粉絲們見面。



演唱會上成員們帶來精彩的勁歌熱舞，並且向粉絲們溫情告白：能夠站在這麼大的舞台上，跟那麼多粉絲一起互動，讓我們覺得非常榮幸。因為跟大家相遇，所以幸福加倍，未來也會繼續展現成長的面貌。



另外，成員們還驚喜宣布將在12/6日發行團體第8張日文單曲的重磅消息，讓粉絲們都表示興奮又期待。

