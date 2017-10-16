防彈少年團日本巨蛋演唱會大成功 12/6日發行全新日文單曲韓星網 (2017-10-16 09:57)
99016-548103.jpg
大勢男子組合防彈少年團出道後首次於日本舉行的巨蛋演唱會，吸引了約8萬名粉絲進場支持，展現了他們在當地的超高人氣。
防彈少年團週末（14、15日）在日本大阪京瓷巨蛋舉辦2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE Ⅲ THE WINGS TOUR IN JAPAN ～SPECIAL EDITION～演唱會活動，與當地8萬多名粉絲們見面。
演唱會上成員們帶來精彩的勁歌熱舞，並且向粉絲們溫情告白：能夠站在這麼大的舞台上，跟那麼多粉絲一起互動，讓我們覺得非常榮幸。因為跟大家相遇，所以幸福加倍，未來也會繼續展現成長的面貌。
另外，成員們還驚喜宣布將在12/6日發行團體第8張日文單曲的重磅消息，讓粉絲們都表示興奮又期待。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ALBION 艾倫比亞 ACE．Albion 艾倫比亞 面膜．Albion 艾倫比亞 120ml．ALBION 艾倫比亞 40ml．ALBION 健康化妝水 110ml．Albion 艾倫比亞 化妝棉．艾倫比亞 健康化妝水．ALBION 艾倫比亞 透白．Albion 艾倫比亞 旅行組．ALBION 健康化妝水 330ml．albion 艾倫比亞 活化液．Albion 艾倫比亞 健康面膜．艾倫比亞 滲透乳．Albion 艾倫比亞 精華液．ALBION 艾倫比亞 25g．ALBION 艾倫比亞．ALBION 化妝棉．Albion 艾倫比亞 200g．ALBION 滲透乳．ALBION 艾倫比亞 化妝水．ALBION 健康化妝水．ALBION 粉餅．ALBION 艾倫比亞 200ml．Albion 艾倫比亞 滲透乳．艾倫比亞健康化妝水．albion 艾倫比亞 精華．ALBION 雪膚凝潤光粉餅
- 【德國品牌NaSaDen納莎登】林德霍夫系列26吋防刮髮絲紋箱體
- 京兆印坊 6分琉璃 狗 十二生肖親算開運印章
- 京兆印坊 稀有礦丹繪紅石親算開運印章( 方章)
- 【KeyWear奇威名品】100%純棉立體剪裁個性垂袖上衣
- 【ZEUS 瑞獅ZS-807A 素色系列】內建墨片│內襯全可拆洗｜全
- Under Armour 2015男時尚金屬UAUA標矽膠黑色腰帶【預購】
- 【JOBY】金剛爪單眼腳架 JB00134 JB1(台閔公司貨)
- 休閒鞋 Nike Air Max Thea 流行 女鞋
- GUEE SOL700 PLUS 智慧型USB充電前燈(高功率頭燈)
- 【PHILIPS飛利浦】40型4K VA曲面螢幕(BDM4037UW)
爆乳辣妹遭起底 小彬彬「一句話」讓友人全閉嘴【NOWnews今日新聞】
「這群人」遭爆業配喊價130萬 不願與其他網紅同台【NOWnews今日新聞】
被傳搞大女星肚子 霍建華現身臉好僵【NOWnews今日新聞】
洪慈庸遇上馮光遠話匣子大開 甜曝老公愛打呼、不做家事【NOWnews今日新聞】
Vicky偷拿私房錢做拉皮 喊話屈中恆下回為肚皮埋單【NOWnews今日新聞】