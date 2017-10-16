車勝元確定出演洪氏姐妹新作《花遊記》 12月首播韓星網 (2017-10-16 10:09)
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演員車勝元日前確定將出演洪氏姐妹新作《花遊記》，曾經聯手打造電視劇《最佳愛情》的兩組人馬會在新劇擦出什麼新火花，令人期待12月首播。
《花遊記》以中國小說《西遊記》為藍本，重新改編成浪漫奇幻喜劇。描述無賴廢渣惡童孫悟空和魅力滿分的名流牛魔王相互對立的故事。
車勝元在劇中飾演禹馬王，是擁有完美身材比例自體發光的西裝達人，同時他也是韓國最大娛樂公司的會長。
某天，他再次遇到過去結下惡緣的孫悟空和三藏法師，便展開了奇妙的三角關係。目前其他角色已確定分別由李昇基（孫悟空）、吳漣序（三藏法師）、李洪基（豬八戒）、張光（沙悟淨）等人出演，預計將在12月播出。
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